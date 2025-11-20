Турските власти въведоха съществена промяна в националната образователна програма, като замениха термина „Централна Азия“ с „Туркистан“. Досегашното наименование обозначаваше държавите Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

Промяната бе оповестена лично от министъра на образованието Юсуф Текин в Анкара. Според него министерството премахва географски термини, които той описа като имащи имперски корени, и посочи, че учебната програма трябва да отразява собствения исторически речник на Турция.

Текин подчерта, че предишни правителства са позволявали чужди концепции да оформят начина, по който турските ученици възприемат региона. Той поясни, че иска училищните програми да подчертават идеи от това, което той нарича турска държавна традиция, фокусиращи се върху правата на човека и върховенството на закона.

Задължиха руски училища да използват нови географски карти

„Направихме и продължаваме да правим значителни промени в учебната ни програма, която оформя подсъзнанието на нашите деца и младежи. Нашата история ще служи като пример за други държави по света. Неуспехът да интегрираме писанията на нашите предци в научната литература е наш недостатък като академици. Трябва да направим това възможно най-скоро“, каза още той, цитиран от държавната телевизия.

Терминът "Туркистан" е историческо наименование, което е използвано за райони, където са живели тюркоезични народи, преди да бъдат очертани съвременните граници на Русия, Китай и централноазиатските републики. Терминът се използва и от уйгурски групи за региона в Западен Китай, който китайските власти наричат ​​Синцзян.

Ердоган: Турция прави първите си стъпки за обща азбука на тюркскоезичните държави

Промяната отразява стремежа на Анкара да представи Турция като културен център на тюркоезичните държави чрез Организацията на тюркските държави.

Редактор: Ралица Атанасова