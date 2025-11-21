Драматичен инцидент беляза един от предварителните кръгове на конкурса „Мис Вселена“ в Банкок. По време на дефилето с вечерни рокли Мис Ямайка Габриел Хенри падна от сцената, изчезвайки в тъмнината.

Кадри от инцидента се разпространиха в социалните мрежи. Организаторите на конкурса съобщиха, че участничката е откарана в болница, където преминава прегледи. За щастие, тя не е получила животозастрашаващи наранявания.

Редактор: Дарина Методиева