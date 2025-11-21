-
Продадоха картина на Фрида Кало за 54,7 милиона долара (ВИДЕО)
-
Вековна алпийска традиция оживя: Фурна за хляб отвори отново след век (ВИДЕО)
-
Служители на НОИ излизат на протест
-
Спортни новини (20.11.2025 - късна)
-
Скритият потенциал на майчинството
-
Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на 5 години затвор
За щастие, тя не е получила животозастрашаващи наранявания
Драматичен инцидент беляза един от предварителните кръгове на конкурса „Мис Вселена“ в Банкок. По време на дефилето с вечерни рокли Мис Ямайка Габриел Хенри падна от сцената, изчезвайки в тъмнината.
Кадри от инцидента се разпространиха в социалните мрежи. Организаторите на конкурса съобщиха, че участничката е откарана в болница, където преминава прегледи. За щастие, тя не е получила животозастрашаващи наранявания.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни