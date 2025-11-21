Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят мирния план на САЩ за Украйна с украинския президент Володимир Зеленски на среща на върха на Г-20. Това заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс". Срещата ще се проведе през уикенда в Йоханесбург.

Фон дер Лайен подчерта на пресконференция в южноафриканския град, че ЕС ще продължава да подкрепя Украйна, тъй като тя е жертва на агресия, а санкциите срещу Русия вече отслабват нейната икономика.

"Украйна може да разчита на нас, защото това не е само агресия срещу нея, но и срещу принципите на Устава на ООН", заяви тя. "Ние приехме 19 пакета санкции и те вече действат. Убеждавате се в това, когато погледнете нарастващите трудности, с които се бори руската икономика, например увеличаващата се инфлация, лихви и претоварената военна икономика. Бавно, но сигурно данните показват, че санкциите действат", добави Фон дер Лайен.

Председателят на ЕК съобщи, че ще проведе телефонен разговор със Зеленски, защото САЩ не са изпратили мирния план официално до ЕС.

Днес украинският президент ще разговаря по телефона и с британския премиер Киър Стармър, с германския канцлер Фридрих Мерц и с президента на Франция Еманюел Макрон.

