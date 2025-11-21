Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща, че неговата администрация ще работи с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани за подобряване на живота на жителите на финансовата столица на САЩ.

Кметът рапър с псевдоним Mr. Cardamom: Как Зохран Мамдани ще промени кулинарната сцена в Ню Йорк (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Ще му помагаме да сбъдне мечтата на всички за силен и много безопасен Ню Йорк“, заяви Тръмп след среща в Белия дом, която Мамдани описа като „много продуктивна“.

Редактор: Ивайла Митева