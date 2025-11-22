Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
-
Джей Ди Ванс: „Фантазия“ е да се мисли, че Украйна може да победи с повече пари и оръжия от САЩ
-
Румен Радев: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват
-
Експерт: Мирният план на Тръмп поставя Украйна в нова дилема
-
Здравната система: Заложени ли са реформи в бюджета за здраве
-
Лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна със Зеленски
-
Приеха на първо четене бюджета за 2026 г.
Конгресменът от щата Джорджия Марджъри Тейлър Грийн напуска Камарата на представителите на 5 януари
Конгресменът от щата Джорджия Марджъри Тейлър Грийн, някога лоялен привърженик на президента Доналд Тръмп, с когото обаче напоследък влезе в конфликт, обяви, че ще се оттегли от мястото си в Камарата на представителите на 5 януари догодина, съобщи "Асошиейтед прес".
Тя изпадна в немилост напоследък, след като отправи критика към Тръмп заради позицията му по досиетата, свързани с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, както и по въпроси от външната политика и здравеопазването. От своя страна Тръмп я определи като „предател“ и „побъркана“ и каза, че ще подкрепи друга кандидатура, ако тя реши да се кандидатира отново догодина.
Тръмп се скара с един от най-верните си съюзници заради скандала "Епстийн"
Във видео републиканката обяснява мотивите си за оттеглянето си и подчертава дългогодишната си лоялност към Тръмп освен по някои въпроси. „Лоялността трябва да бъде двупосочна улица и ние трябва да можем да гласуваме според съвестта си и да представляваме интересите на избирателните си райони“, заяви тя.
Миналата седмица Грийн беше една от само четирима републиканци в Камарата на представителите, които се присъединиха към демократите в подписването на петиция за налагане на гласуване за разкриване на пълните досиета на Министерството на правосъдието, свързани с Епстийн.
Тръмп разкритикува „глупавите“ републиканци, докато скандалът около Епстийн се разраства
Вносителите на искането твърдят, че Тръмп е бил част от приятелския кръг на Епстийн, който се самоуби в ареста през 2019 г. преди да бъде съден за втори път за трафик на жени, включително непълнолетни, с цел сексуална експлоатация.
През телевизия Ей Би Си (ABC) Тръмп нарече оттеглянето на Грийн „чудесна новина за страната“, предаде "Ройтерс".Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни