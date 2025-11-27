Тежка равносметка след огромния пожар, който обхвана жилищни блокове в Хонконг. Най-малко 44 души са потвърдените загинали до този момент, но 279 са все още в неизвестност. Не е ясна причината за пожара. Трима ръководители на строителна компания са арестувани по подозрение в непредумишлено убийство, свързано със запалими материали, които може да са допринесли за бързото разпространение на пожара.

Втори загинал при големите пожари край Измир

Повече от 800 огнеборци продължават да се борят с пожара, който гори вече близо 20 часа. Комплексът се състои от 8 жилищни сгради с общо около 2000 жилища. На някои от блоковете около сградата, в която е избухнал пожарът, са монтирани бамбукови скелета, които са допринесли за разпространяването на огъня.

Редактор: Станимира Шикова