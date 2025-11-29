Британският драматург Том Стопард, носител на „Оскар“ за сценария на филма от 1998 г. „Влюбеният Шекспир“, почина на 88 години.

Стопард, който стана известен с „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ - абсурдистка трагикомедия за двама второстепенни персонажи от „Хамлет“ на Шекспир, разви отличителен стил, комбиниращ сериозни идеи с комедия.

„С голяма тъга съобщаваме, че нашият обичан клиент и приятел Том Стопард почина мирно вкъщи в Дорсет, заобиколен от семейството си. Той ще бъде запомнен със своите произведения, със своя блясък и хуманизъм, както и със своята щедрост на духа и дълбока любов към английския език“, заявиха от агенцията за таланти „United Agents“.

Рок легендата Мик Джагър пръв отдаде почит в социалните медии.

Tom Stoppard was my favourite playwright. He leaves us with a majestic body of intellectual and amusing work. I will always miss him. pic.twitter.com/c9c2Y3ohZn — Mick Jagger (@MickJagger) November 29, 2025

„Том Стопард беше моят любим драматург. Той ни оставя величествено творчество, което съчетава интелект и забавление. Винаги ще ми липсва“, написа фронтменът на Rolling Stones в Х.

За тези, които не са театрални почитатели, Стопард остава известен най-вече с филмовата си работа, включително участие в поредиците „Индиана Джоунс“ и „Междузвездни войни“, както и с „Оскар“ за сценария на „Влюбеният Шекспир“ през 1999 г.

Роден в Чехословакия през 1937 г., Стопард е избягал от родината си по време на нацистката окупация и е намерил убежище във Великобритания. След като завършил училище, започнал работа като журналист, а по-късно - като драматург.

През шест десетилетия кариера Стопард създава произведения за театър, телевизия, радио и кино, печелейки множество награди.

През 1997 г. той беше удостоен с рицарско звание за заслуги в литературата. Стопард беше женен три пъти и имаше четири сина, един от които - Ед Стопард - е актьор.

Редактор: Мария Барабашка