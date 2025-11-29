Снимка: gettyimages
Авторът на „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ и сценарист на „Влюбеният Шекспир“ си отиде на 88 години
Британският драматург Том Стопард, носител на „Оскар“ за сценария на филма от 1998 г. „Влюбеният Шекспир“, почина на 88 години.
Стопард, който стана известен с „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ - абсурдистка трагикомедия за двама второстепенни персонажи от „Хамлет“ на Шекспир, разви отличителен стил, комбиниращ сериозни идеи с комедия.
Почина модната дизайнерка Пам Хог (СНИМКИ)
„С голяма тъга съобщаваме, че нашият обичан клиент и приятел Том Стопард почина мирно вкъщи в Дорсет, заобиколен от семейството си. Той ще бъде запомнен със своите произведения, със своя блясък и хуманизъм, както и със своята щедрост на духа и дълбока любов към английския език“, заявиха от агенцията за таланти „United Agents“.
Рок легендата Мик Джагър пръв отдаде почит в социалните медии.
Tom Stoppard was my favourite playwright. He leaves us with a majestic body of intellectual and amusing work. I will always miss him. pic.twitter.com/c9c2Y3ohZn— Mick Jagger (@MickJagger) November 29, 2025
„Том Стопард беше моят любим драматург. Той ни оставя величествено творчество, което съчетава интелект и забавление. Винаги ще ми липсва“, написа фронтменът на Rolling Stones в Х.
За тези, които не са театрални почитатели, Стопард остава известен най-вече с филмовата си работа, включително участие в поредиците „Индиана Джоунс“ и „Междузвездни войни“, както и с „Оскар“ за сценария на „Влюбеният Шекспир“ през 1999 г.
Роден в Чехословакия през 1937 г., Стопард е избягал от родината си по време на нацистката окупация и е намерил убежище във Великобритания. След като завършил училище, започнал работа като журналист, а по-късно - като драматург.
През шест десетилетия кариера Стопард създава произведения за театър, телевизия, радио и кино, печелейки множество награди.
През 1997 г. той беше удостоен с рицарско звание за заслуги в литературата. Стопард беше женен три пъти и имаше четири сина, един от които - Ед Стопард - е актьор.Редактор: Мария Барабашка
