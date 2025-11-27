Шотландската модна дизайнерка и музикантка Пам Хог, известна с пънк рок стила си и екстравагантните си тоалети, носени от звезди като Бионсе и Лейди Гага, е починала. Това предаде АФП, позовавайки се на семейството й.

"Креативният дух на Памела и нейното творчество са докоснали много хора и тя оставя прекрасно наследство, което ще продължи да вдъхновява, да носи радост и да ни насърчава да живеем отвъд границите на общоприетото", се посочва в направеното от семейството й изявление.

Италиански остров ще преименува летището си на Джорджо Армани (СНИМКИ)

Известни личности отдадоха почит на Пам Хог в социалните мрежи, като актрисите Роуз Макгауън и Патриша Аркет, която я нарече "междузвезден диамант", рок групата Blondie и дизайнерката Роксанда Илинчич.

Pam Hogg, legendary fashion designer loved by music stars, has died https://t.co/AlqcRTVeX1 — Rolling Stone UK (@RollingStoneUK) November 26, 2025





Без да разкриват причината за смъртта й, близките й благодариха на персонала на център за медицински грижи в Източен Лондон, където тя е била заобиколена от "скъпи приятели и членове на семейството" през последните си дни.



Семейството на Пам Хог не разкрива възрастта й, която винаги е оставала загадка. Според The Guardian дизайнерката е била на 66 години.

Кой е дизайнерът, облякъл Володимир Зеленски за разговорите в Белия дом

Често сравнявана с Вивиан Уестууд заради пънк рок стила си, Хог е емблематична фигура на Лондонската седмица на модата с футуристичните си визии, дръзките си прически и екстравагантните си тоалети, с които облича звезди като Риана, Бионсе, Кейт Мос и Лейди Гага.

Avant-Garde Elegance ⚡



Designed by Pam Hogg in 2012 for model Lady Mary Charteris, this non-traditional wedding dress features a panelled satin bodice and tiered tulle skirt. Inspired by Hogg’s Notre Dames show, it took six months to complete and redefines bridalwear. pic.twitter.com/eYraoldQ0e — V&A (@V_and_A) September 23, 2025





Една от емблематичните творби на дизайнерката, която съчетава ирония, феминизъм и контракултура в своите ревюта, е прилепналият комбинезон като този, носен от Кайли Миноуг в клипа на песента 2 Hearts.



Страстна почитателка на музиката, Пам Хог свири в много групи, сред които Rubbish и Doll, подгрявали за изпълнители като Pogues и Деби Хари от Blondie.

We at La Maison Gaga are deeply saddened to learn of the passing of Pam Hogg — a visionary designer who championed Gaga from the very beginning and dressed her with unwavering creativity and love. pic.twitter.com/hthhcJ3sHU — La Maison Gaga (@LaMaisonGaga_) November 26, 2025

Редактор: Ивайла Митева