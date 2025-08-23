В търсене на мир и край на войната, Володимир Зеленски се срещна с Доналд Тръмп. Но по време на срещата беше изваден неочакван коз - президентът на Украйна се появи със сако в Овалния кабинет. Дрехата стана повод за коментари по целия свят – между мода, политика и символика. Оказва се, че зад новия му образ стои дългогодишен приятел и стилист, който днес живее в Испания и мечтае не за модни подиуми, а за мир.

В Белия дом Зеленски се появи в черен костюм – първата му явна стъпка от военния към цивилния гардероб. Тоалетът му спечели комплименти както от Тръмп, така и от медиите.



Дизайнерът на Зеленски е Виктор Анисимов. Той е на 61 години, от градче близо до Чернигов. До 1992 година е в украинската армия, когато приключва военната си кариера с ранг на капитан. След това започва да се занимава с най-голямата си страст - модата. Намираме го в Испания.



„С началото на войната много неща отидоха на заден план, докато други станаха толкова значими. Отидохме в Испания не защото бягахме от войната, имах здравословни проблеми. Това беше планирано. Останахме в Испания, защото дъщеря ми се роди там. В Украйна е страшно, над главите ни летят балистични ракети, Киев гори. Това е сюрреалистичен пейзаж. Сякаш не се случва с теб, но въпреки това постоянно се връщаш, защото това е твоята страна, твоето семейство. Майка ми е в Украйна и най-големият ми син също. Той е при военните, но не на фронта”, казва Виктор Анисимов.



Но не войната и фронтът запознават Виктор и украинския президент. Срещата им е преди близо 30 години. Тогавашният комик Зеленски и неговият екип „Квартал 95" се опитват да се наложат като комедийни артисти.

„Те се преместиха в Киев и планираха да направят нещо различно. Искаха да се облекат по друг начин и се обърнаха към мен като един от малкото мъже дизайнери. Обадиха се и дойдоха в офиса ми. Така се запознахме”, разказва Виктор Анисимов.

През 2014 година пътищата им се разделят. И така до началото на тази година, когато Виктор Анисимов получава телефонно обаждане.



„Президентският екип и първата дама като инициатор се обърнаха към мен, понеже се познаваме отдавна. Казаха, че трябва да посъветвам президента, защото той ще ме послуша относно нуждата да промени имиджа си. Решихме, че трябва да е черно – с нотка на военен стил. Представянето на гардероба трябваше да е през март. Срещата в Овалния кабинет беше през февруари и тя предизвика много реакции, породи коментари и раздели мнения. Но за нас в Украйна това не беше приятно – това не е наш приоритет, имаме далеч по-важни проблеми. Затова реакцията в Украйна беше негативна. Видяхме, че вместо да ни помогнат, ни критикуват за това как е бил облечен. Както президентът каза – ще облече официален костюм, когато войната свърши. Правим малки стъпки към костюм. На погребението на папата беше със сако. Имахме малки детайли отпред и отзад. Стъпка по стъпка преминаваме от военно яке към цивилно сако”, обясни Виктор Анисимов.



Визията на Зеленски е плод на строго планиране от страна на дизайнера. Украинският президент няма време да му взимат мерки и да пробва дрехи.



„Разбира се, че няма време за мода. Той не седи с мен да обсъждаме какви джобове да има. Планът е такъв – направихме 10–12 сета за различни поводи. Обикновено става така – обаждам се, казвам, че сме готови, и след няколко дни можем да сме на място. Той идва, поглежда, казва „да” или „не” и цялата среща трае 20–30 минути”, обясни дизайнерът.



Приятелството им обаче трае 25 години. Виктор споделя, че разлика между комика и президента Зеленски няма.



„От първия ден, в който се запознахме, досега винаги съм казвал, че никога не съм срещал по-велик човек в живота си. Той е лидер, организатор и човек с голямо сърце. Не се е променил, за мен той е все същият човек. Шест години не се бяхме виждали и когато това сътрудничество се случи преди шест месеца, си мислех, че времето може да го е променило. Но вместо това видях някой още по-велик. Също толкова жизнен, енергичен и дори по-фокусиран. Той се е преобразил. Много сме щастливи, че той е наш президент в тези времена”, каза Виктор Анисимов.

Друго модно послание видяхме от тениската на руския външен министър Сергей Лавров, на която пишеше СССР.



„Гледам Лавров, Путин и други и те играят някаква роля, която не мога да разбера. Те са на 70 или 80 години, а се държат като тролове, вместо да бъдат мъдри и състрадателни, както претендират да са. Това е подигравка за украинците – не само за тези, които са загинали, но и за руския народ”, заяви Виктор Анисимов.



Три години и половина след войната в Украйна дизайнерът на Зеленски не мечтае за мода и ревюта. А за мир.



„Русия на Путин причини такава мъка в нашата страна, че е невъзможно да се проумее. Това е сюрреалистична картина. Всичко се е счупило по такъв начин, че не знам как може да се поправи. Не мога вече да си представя как ще изглежда мирът, но със сигурност знам, че нашата страна го иска дълбоко”, казва Виктор Анисимов.