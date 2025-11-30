Афганистанецът, който тази седмица стреля по двама членове на Националната гвардия на САЩ във Вашингтон, може да се е радикализирал в Съединените щати, заяви в ефира на телевизия NBC министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум.

„Смятаме, че се е радикализирал, откакто е тук, в тази страна“, обясни Ноум.

Рахманула Лаканвал, на 29 години, шокира Съединените щати в сряда, когато откри огън срещу двама членове на Националната гвардия в американската столица, след като е прекосил цялата страна от щата Вашингтон на западното крайбрежие, където е живеел. Атаката причини смъртта на военнослужеща, която почина в четвъртък от раните си, и тежко рани друг войник.

Лаканвал влиза в САЩ през септември 2021 г., по-малко от месец след изтеглянето на американските сили от Афганистан по време на управлението на демократа Джо Байдън, в рамките на мащабната операция по евакуация на афганистанци, сътрудничили на американците срещу талибаните. Молбата му за убежище, подадена при управлението на Байдън, е одобрена през април 2025 г. при президента Доналд Тръмп.

Попитана дали администрацията на Тръмп е пропуснала сигнали за радикализация на този имигрант при одобрението на молбата му за убежище, Ноум изцяло прехвърли отговорността върху администрацията на Байдън. „Процесът на проверка се случва, когато човекът влиза в страната. А Джо Байдън със сигурност не е проверил този човек“, заяви тя.

Съединените щати спряха да приемат искания за имиграция от Афганистан

След нападението президентът Доналд Тръмп разпореди администрацията му да замрази всички решения за предоставяне на убежище в Съединените щати и да преразгледа зелените карти – предоставящи статут на постоянно пребиваване – издадени на граждани на 19 рискови държави, сред които Афганистан, Иран, Хаити и Венецуела.

