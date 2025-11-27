-
Денят на благодарността: Какво всъщност празнува Америка
Войниците от Националната гвардия, простреляни до Белия дом, са в критично състояние. Има задържан
Жаир Болсонаро започва да излежава присъдата си от 27 години и 3 месеца
Тръмп традиционно помилва пуйки по случай Деня на благодарността
Съединените щати с нови операции срещу Венецуела
Зеленски ще разговаря с Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Това стана след като се оказа, че афганистанец е прострелял двама войници от националната гвардия, които са в тежко състояние
Съединените щати спряха да приемат искания за имиграция от Афганистан. Това стана след като се оказа, че афганистанец е прострелял двама войници от националната гвардия, които са в тежко състояние. Президентът Доналд Тръмп реагира гневно. Той заяви, че е извършено престъпление срещу човечеството, а извършителят бил „животно, което ще плати най-високата цена”.
„Това жестоко нападение беше акт на зло, на омраза и на терор. Това е престъпление срещу цялата ни нация, срещу човечеството. Като президент на Съединените щати съм решен да гарантирам, че животното, което е извършило това зверство, ще плати най-високата възможна цена”, каза Тръмп.Редактор: Емил Йорданов
