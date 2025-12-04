Името на Доналд Тръмп бе изписано на фасадата на Американския институт за мир, разположен във Вашингтон. Това се случи в навечерието на церемонията по подписването на споразумение между Демократична република Конго и Руанда.

"Тази сутрин Държавният департамент преименува бившия Институт за мир, за да отдаде почит на най-добрия преговарящ в историята на нашата страна. Добре дошли в Института Доналд Тръмп за мир", написа в X официалният акаунт на американската дипломация, като добави и снимка.

This morning, the State Department renamed the former Institute of Peace to reflect the greatest dealmaker in our nation's history.



Welcome to the Donald J. Trump Institute of Peace. The best is yet to come. pic.twitter.com/v7DgkoZphn — Department of State (@StateDept) December 3, 2025

Еврейска организация в САЩ призова Нобеловата награда да носи името на Тръмп

През първите месеци на втория си мандат Тръмп се опита да разформирова института, създаден през 1984 г. по време на президентството на Роналд Рейгън. Финансираната от Конгреса независима организация с нестопанска цел се стремеше по-специално да предотвратява и разрешава международни конфликти и до началото на годината разполагаше с изследователи и специалисти по международни въпроси, както би направил един мозъчен тръст.

Очаква се в седалището на тази институция, в центъра на Вашингтон, днес се състои церемонията по подписването на мирно споразумение, което трябва да сложи край на насилието в източната част на Конго. В нея ще участват президентите на ДР Конго и на Руанда Феликс Чисекеди и Пол Кагаме.

Според самия Тръмп усилията му да сложи край на няколко конфликта по света – в Газа, между Индия и Пакистан, между Камбоджа и Тайланд и др. – би трябвало да му донесат Нобелова награда за мир.

