Най-голямата еврейска републиканска организация в Съединените щати заяви, че Нобеловата награда трябва да носи името на Доналд Тръмп, съобщава Newsmax . Това се случи часове преди Комитетът в Осло да вземе решение призът за мир да бъде връчен на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

От организацията заявиха, че са „дълбоко признателни на президента за неговото праведно лидерство, кураж и непоколебима решимост да осигури освобождаването на всеки заложник, държан в Газа, и да сложи край на войната, започната от „Хамас“ на 7 октомври“.

Самият американски президент сподели новината в профила си в социалната мрежа Truth Social и написа: "Благодаря!!!"

Нобеловата награда носи името на Алфред Нобел – шведския химик и изобретател на динамита, който умира през 1896 г. В завещанието си Нобел постановява наградата за мир да бъде присъждана на онзи, „който е направил най-много или най-доброто за укрепване на братството между народите“.

Тази година много световни лидери номинираха Тръмп за отличието. Сред тях беше израелският премиер Бенямин Нетаняху, който написа по-рано в платформата X: „Дайте на Доналд Тръмп Нобеловата награда за мир — той я заслужава!“ Публикацията беше придружена от обработено изображение, показващо как Нетаняху поставя огромен медал на Нобеловата награда около врата на Тръмп.

Външният министър на Малта Йън Борг също е сред номиниралите Тръмп.

Редактор: Цветина Петрова