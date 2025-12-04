ПП-ДБ внася утре в парламента вот на недоверие срещу правителството за икономическата му политика. Това съобщиха лидерите на коалицията пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Темата е за икономическата политика на правителството, тъй като чрез нея то изкара толкова много хора на протест. Бюджетът беше само последната капка на грешната икономическа политика срещу средната класа и бизнеса”, каза Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на „Да, България”.

Зам.-председателят на ПП Николай Денков добави и липсата на смирение и извинение от МВР и управляващите за поведението им на протеста и задържаните в ареста младежи.

„Според сегашния вътрешен министър Даниел Митов и според предишния Калин Стоянов, ако е имало проблеми и ексцесии, за това са виновни протестиращите. Ако всичко е минало наред със 100 000 протестиращи, заслугата за това е на полицията. Истината е точно обратната - протестът беше мирен, а след протеста имаше провокатори, всички хора го видяха и тази картина няма как да бъде променена”, каза Денков.

„Когато има 100 000 човека на протест в София, няма как те да бъдат контролирани, всички предварителни планове на организаторите се променят в движение. Организаторът, споменат от министър Митов, е уведомил между 16 и 17 ч. МВР по телефона, че тъй като се очаква да дойдат много повече хора, те не могат да бъдат контролирани и не може да се знае дали ще стоят на място или ще тръгнат нанякъде. Работа на МВР е да охранява протеста в цялото му протежение и да проверява за провокатори”, каза Божанов, цитиран от пресцентъра на „Да, България”.

Той определи като напълно неадекватни твърденията на министъра и шефа на столичната полиция, че трябвало стюардите да установяват провокаторите и предположи, че ако всички 100 000 души бяха останали на площада и тези провокации бяха станали там, може би щеше да е много по-опасно.

