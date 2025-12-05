България заделя 5% от БВП за здравеопазване и е с най-малката здравноосигурителна вноска. Това каза председателят на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов в ефира на „Здравей, България”. Той подчерта важността на реформите в здравеопазването, като предлага различни механизми за по-добро финансиране на системата.

Брънзалов отбеляза, че ниската здравноосигурителна вноска е основен фактор за недофинансирането на системата. Той подчерта, че вдигането на вноската не е единственото решение на проблемите. Според него въпросът е много по-комплексен и включва разнообразни фактори, като високия процент на неосигурени български граждани. „Много хора не плащат осигуровките си по различни причини, а когато се разболеят, се връщат и започват да плащат дълговете си. Но след това пак спират. Това е проблем, който трябва да се реши чрез адекватни мерки", заяви той.

Според председателя на БЛС здравната ни система позволява лесно влизане и излизане от нея. По думите му това води до лошо управление на ресурсите и неравенство в достъпа до здравни услуги.

България е на едно от първите места в Европа по доплащания за здравни услуги. Това се дължи основно на ниската здравноосигурителна вноска и малкия процент от БВП, който се отделя за здравеопазване. Според Брънзалов такава система е заложена още в началото на реформата и тепърва ще ни изправи пред нови трудности. „Здравната каса купува услуга, например консултация при специалист – 50 лв. Това е много малка сума. Толкова струва един маникюр. Това е проблем, който трябва да се реши в бъдеще”, допълни той.

Брънзалов подчерта, че системата на здравеопазване в България все още е твърде съсредоточена върху болничната помощ, докато доболничната остава слабо финансирана. Според него тежестта трябва да бъде преместена от болниците към доболничната помощ, като същевременно се увеличи финансирането на тази част от системата. „Българският лекарски съюз винаги е поддържал такава политика. Това е не само по-ефективно, но и по-евтино”, заяви той.

Председателя на БЛС отбеляза, че въпреки усилията за повишаване на бюджетите за здравеопазване, темповете на промяна са бавни и често не отговарят на реалните нужди на гражданите. „Ние все още не сме успели да намерим правилното решение за всички проблеми, но с постоянни усилия и сериозен подход можем да постигнем напредък”, заключи той.

