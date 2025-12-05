Германският парламент одобри нов противоречив закон за военната служба, чиято цел е да увеличи числеността на Бундесвера и да изпълни целите на НАТО. Това става на фона на ескалиращото напрежение с Русия, което доведе до призиви за по-силни отбранителни способности в цяла Европа.

Законодателството, подкрепено след месеци на ожесточени дебати, въвежда двупосочна система: по-доходна доброволна служба, която има за цел да привлече млади новобранци, но ако наборът не е достатъчен, законодателите могат да активират наборна служба въз основа на нуждите. Това ще изисква отделно гласуване в Бундестага и може да включва случаен подбор, ако броят на подходящите кандидати надвиши нуждите.

Германия въвежда задължителни прегледи за годност за военна служба

Министерството на отбраната ще докладва на парламента данни за набирането на кадри на всеки шест месеца. Законопроектът поставя амбициозни цели за разширяване на Бундесвера. Стремежът е достигане на 260 000 активни войници в сравнение с 183 000 в момента и най-малко 200 000 резервисти до 2035 г.



Всички мъже, родени след 1 януари 2008 г., ще преминат медицинска оценка, която ще се въведе поетапно, в зависимост от капацитета. 18-годишните мъже и жени ще получат покани да декларират готовност да служат, но само мъжете трябва да отговорят. Това е невиждан ход от прекратяването на наборната военна служба през 2011 г.

Част от държавите в ЕС обсъждат връщането на наборната военна служба



Действията на Германия следват по-широка европейска тенденция, като Франция, Италия и Белгия разширяват доброволната служба, а скандинавските и балтийските държави засилват задължителната военна служба в отговор на руската агресия.

В Германия има притеснения, че това е само първата крачка и скоро казармата може да стане задължителна. Някои училища дори обмисляха да стачкуват. „Медицинският преглед е само първата стъпка към наборната военна служба. Прегледът е просто модел, за да може наборната военна служба да бъде въведена бавно, малко по малко“, смята Янис Алтхоф, който протестира срещу идеята.

„Затова съм тук тази сутрин - да обясня, че ако доброволният набор не стига, и ако положението със заплахата от Русия продължи да се развива по същия начин или се влоши, няма да имаме друг избор, освен да въведем задължителна частична военна служба, за да защитим тази страна”, уточни министърът на отбраната на Германия Борис Писториус.