Наградите "Златен глобус" отново ще разпънат червения килим, по който ще преминат претендентите за статуетката. Номинациите за отличието се обявяват днес, 8 декември, от Марлон Уейанс и звездата от Matlock Скай П. Маршал. Тази година на 83-тата церемония има и нова категория - Най-добър подкаст, а в останалите ще се състезават най-добрите филми и телевизионни продукции.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Официалната церемония по връчване на "Златен глобус" ще бъде на 11 януари, а водещ ще бъде комедиантката Ники Глейсър.

А кои са продукциите, които тази година ще се борят за статуетката:

♦ Най-добър филм – драма

„Франкенщайн“

„Хамнет“

It Was Just an Accident

„Тайният агент“

„Сентиментална стойност“

Sinners – „Грешници“

♦ Най-добър филм – мюзикъл или комедия

„Синя луна“

„Бугония“

„Върховният Марти“

No Other Choice

Nouvelle Vague

„Битка след битка“

♦ Най-добър анимационен филм

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

"Зоотрополис 2"

♦ Постижение в киното и боксофиса

"Аватар: Огън и пепел"

F1

Kpop Demon Hunters

„Мисията невъзможна: Възмездие“

"Грешници"

"Оръжия"

Wicked: For Good

"Зоотрополис 2"

♦ Най-добър филм на чужд език

It Was Just an Accident – Франция

No Other Choice – Южна Корея

The Secret Agent – Бразилия

Sentimental Value – Норвегия

Sirāt – Испания

Гласът на Хинд Раджаб – Тунис

♦ Най-добра актриса във филм – драма

Джеси Бъкли – „Хамнет“

Дженифър Лорънс – „Умри, любима моя“

Ренате Райнсве – „Сентиментална стойност“

Джулия Робъртс – „След ловa“

Теса Томпсън – „Хеда“

Ева Виктор – „Съжалявам, скъпи“

♦ Най-добър актьор във филм – драма

Джоел Еджъртън – Train dreams

Оскар Айзък – „Франкенщайн“

Дуейн Джонсън – „Машината за разбиване“

Майкъл Б. Джордан – „Грешници“

Вагнер Моура – „Тайният агент“

Джереми Алън Уайт - Springsteen: Deliver Me from Nowhere

♦ Най-добра актриса във филм – мюзикъл или комедия

Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You

Синтия Ериво – Wicked: For Good

Кейт Хъдсън – Song Sung Blue

Чейс Инфинити – "Битка след битка"

Аманда Сайфрид – The Testament of Ann Lee

Ема Стоун – "Бугония"

♦ Най-добър актьор във филм – мюзикъл или комедия

Тимотей Шаламе – "Върховният Марти"

Джордж Клуни – "Джей Кели"

Леонардо ди Каприо – "Битка след битка"

Итън Хоук – "Синя Луна"

Лий Бюнг-Хън – No Other Choice

Джеси Племънс – "Бугония"

♦ Най-добра актриса в поддържаща роля във филм

Емили Блънт – The Smashing Machine

Ел Фанинг – Sentimental Value

Ариана Гранде – Wicked: For Good

Инга Ибсдотер Лилеос – Sentimental Value

Ейми Мадигън – Weapons

Теяна Тейлър – One Battle After Another

♦ Най-добър актьор в поддържаща роля във филм

Бенисио дел Торо – "Битка след битка"

Джейкъб Елърди – "Франкенщайн"

Пол Мескал – "Хамнет"

Шон Пен – "Битка след битка"

Адам Сандлър – "Джей Кели"

Стелан Скарсгард – "Сантиментална стойност"

♦ Най-добър режисьор

Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"

Райън Куглър – Sinners

Гийермо дел Торо – Frankenstein

Джафар Панахи – It Was Just an Accident

Йоаким Трир – "Сантиментална стойност"

Клои Жао – Hamnet

♦ Най-добър сценарий

Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"

Роналд Бронстийн и Джош Сафди – "Върховният Марти"

Райън Куглър – "Грешници"

Джафар Панахи – It Was Just an Accident

Ескил Фогт и Йоаким Трир – Sentimental Value

Клои Жао и Маги О’Фарел – "Хамнет"

♦ Най-добра оригинална музика

Александър Деспла – "Франкенщайн"

Лудвиг Йорансън – "Грешници"

Джони Грийнууд – "Битка след битка"

Kangding Ray – Sirāt

Макс Рихтер – "Хамнет"

Ханс Цимер – F1

♦ Най-добра оригинална песен

“Dream As One” – "Аватар: Огън и пепел"

Автори: Майли Сайръс, Андрю Уайт, Марк Ронсон, Саймън Фрэнглън

“Golden” – Kpop Demon Hunters

Автори: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick

“I Lied To You” – "Грешници"

Автори: Рафаел Садик, Лудвиг Йорансън

“No Place Like Home” – Wicked: For Good

Автор: Стивън Шварц

“The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good

Автор: Стивън Шварц

“Train Dreams” – Train Dreams

Автори: Ник Кейв, Брайс Деснър

ТЕЛЕВИЗИЯ

♦ Най-добър телевизионен сериал - драма: The Diplomat, The Pitt, Pluribus, Severance, "Бавни коне", Белият лотос".

♦ Най-добър телевизионен сериал - мюзикъл или комедия: Abbott Elementary, "Мечката", Hacks, Nobody Wants This, "Само убийства в сградата", "Студиото".

♦ Най-добър телевизионен минисериал, антологичен сериал или филм, направен за телевизия: "Юношество", All Her Fault, The Beast in Me, "Черно огледало", Dying for Sex, The Girlfriend.

♦ Най-добра женска роля в телевизионен сериал – драма: Кати Бейтс - "Матлок", Брит Лоуър -Severance, Хелън Мирън - "Мобланд", Бела Рамзи - The Last of Us, Кери Ръсел - "Дипломатът", Рия Сийхорн - Pluribus.

♦ Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – драма: Стърлинг К. Браун - "Рай", Диего Луна - Андор, Гари Олдман - "Бавни коне", Марк Ръфало - "Отряд: Специална задача", Адам Скот - Severance, Ноа Уайл - The Pitt.

♦ Най-добра женска роля в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия: Кристен Бел - Nobody Wants This, Айо Едебири - "Мечката", Селена Гомез - "Само убийства в сградата", Наташа Лион -Poker Face, Джена Ортега - "Уензди", Джийн Смарт - "Хакове".

♦ Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия: Адам Броуди - Nobody Wants This, Стив Мартин - "Само убийства в сградата", Глен Пауъл - "Чад Пауърс", Сет Роугън - "Студиото", Мартин Шорт - "Само убийства в сградата", Джереми Алън Уайт - "Мечката".

♦ Най-добра женска актьорска игра в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм: Клеър Дейнс - "Звярът в мен", Рашида Джоунс - "Черно огледало", Аманда Сейфрид - Long Bright River, Сара Снук - All Her Fault, Мишел Уилямс - All Her Fault, Робин Райт - The Girlfriend.

♦ Най-добра мъжка роля в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм: Джейкъб Елорди - The Narrow Road to the Deep North, Пол Джамати - "Черно огледало", Стивън Греъм - "Юношество", Чарли Хънам - Чудовището: Историята на Ед Гийн", Джуд Лоу - "Черният заек", Матю Рис - "Звярът в мен".

♦ Най-добра поддържаща женска роля в телевизионен сериал: Кари Куун - "Белият лотос", Ерин Дохърти - "Юношество", Хана Айнбиндер - "Хакове", Катрин О'Хара - Студиото, Паркър Поузи - "Белият лотос", Ейми Лу Ууд - "Белият лотос"

♦ Най-добра мъжка роля в поддържаща роля в телевизионния сериал: Оуен Купър - "Юношество", Били Крудъп - "Сутрешното шоу", Уолтън Гогинс - "Белият лотос", Джейсън Айзъкс - "Белият лотос", Трамел Тилман - "Северънс", Ашли Уолтърс - "Юношество"

♦ Най-добро изпълнение в стендъп комедията

Бил Махер: Някой друг вижда ли това?

Брет Голдщайн: Втората най-добра нощ в живота ти

Кевин Харт: Действайки на моята възраст

Кумаил Нанджиани: Нощни мисли

Рики Джървейс: Смъртност

Сара Силвърман: Аутопсията

♦ Най-добър подкаст

Експерт по фотьойли с Дакс Шепърд

Наречете я татко

Добър разговор с Ейми Полер

Подкастът на Мел Робинс

Smartless

Up first

Снимка: Getty Images

Хелън Мирън ще получи получи почетната награда "Сесил Б. Демил" за принос към филмовата индустрия. Сара Джесика Паркър ще бъде отличена с наградата „Каръл Бърнет“ за изключителния си принос към телевизията. Отличията ще им бъдат връчени на специални церемония на 8 януари, дни преди да бъдат раздадени призовете „Златен глобус".