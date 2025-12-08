Снимка: Getty Images
Вижте кои са претендентите за статуетката
Наградите "Златен глобус" отново ще разпънат червения килим, по който ще преминат претендентите за статуетката. Номинациите за отличието се обявяват днес, 8 декември, от Марлон Уейанс и звездата от Matlock Скай П. Маршал. Тази година на 83-тата церемония има и нова категория - Най-добър подкаст, а в останалите ще се състезават най-добрите филми и телевизионни продукции.
Снимка: Getty Images
Снимка: Getty Images
Официалната церемония по връчване на "Златен глобус" ще бъде на 11 януари, а водещ ще бъде комедиантката Ники Глейсър.
А кои са продукциите, които тази година ще се борят за статуетката:
♦ Най-добър филм – драма
„Хамнет“
It Was Just an Accident
„Тайният агент“
„Сентиментална стойност“
Sinners – „Грешници“
♦ Най-добър филм – мюзикъл или комедия
„Синя луна“
„Бугония“
„Върховният Марти“
No Other Choice
Nouvelle Vague
„Битка след битка“
♦ Най-добър анимационен филм
Arco
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amélie or The Character of Rain
"Зоотрополис 2"
♦ Постижение в киното и боксофиса
"Аватар: Огън и пепел"
F1
Kpop Demon Hunters
„Мисията невъзможна: Възмездие“
"Грешници"
"Оръжия"
Wicked: For Good
"Зоотрополис 2"
♦ Най-добър филм на чужд език
It Was Just an Accident – Франция
No Other Choice – Южна Корея
The Secret Agent – Бразилия
Sentimental Value – Норвегия
Sirāt – Испания
Гласът на Хинд Раджаб – Тунис
♦ Най-добра актриса във филм – драма
Джеси Бъкли – „Хамнет“
Дженифър Лорънс – „Умри, любима моя“
Ренате Райнсве – „Сентиментална стойност“
Теса Томпсън – „Хеда“
Ева Виктор – „Съжалявам, скъпи“
♦ Най-добър актьор във филм – драма
Джоел Еджъртън – Train dreams
Оскар Айзък – „Франкенщайн“
Дуейн Джонсън – „Машината за разбиване“
Майкъл Б. Джордан – „Грешници“
Вагнер Моура – „Тайният агент“
Джереми Алън Уайт - Springsteen: Deliver Me from Nowhere
♦ Най-добра актриса във филм – мюзикъл или комедия
Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You
Синтия Ериво – Wicked: For Good
Кейт Хъдсън – Song Sung Blue
Чейс Инфинити – "Битка след битка"
Аманда Сайфрид – The Testament of Ann Lee
Ема Стоун – "Бугония"
♦ Най-добър актьор във филм – мюзикъл или комедия
Тимотей Шаламе – "Върховният Марти"
Леонардо ди Каприо – "Битка след битка"
Итън Хоук – "Синя Луна"
Лий Бюнг-Хън – No Other Choice
Джеси Племънс – "Бугония"
♦ Най-добра актриса в поддържаща роля във филм
Емили Блънт – The Smashing Machine
Ел Фанинг – Sentimental Value
Ариана Гранде – Wicked: For Good
Инга Ибсдотер Лилеос – Sentimental Value
Ейми Мадигън – Weapons
Теяна Тейлър – One Battle After Another
♦ Най-добър актьор в поддържаща роля във филм
Бенисио дел Торо – "Битка след битка"
Джейкъб Елърди – "Франкенщайн"
Пол Мескал – "Хамнет"
Шон Пен – "Битка след битка"
Адам Сандлър – "Джей Кели"
Стелан Скарсгард – "Сантиментална стойност"
♦ Най-добър режисьор
Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"
Райън Куглър – Sinners
Гийермо дел Торо – Frankenstein
Джафар Панахи – It Was Just an Accident
Йоаким Трир – "Сантиментална стойност"
Клои Жао – Hamnet
♦ Най-добър сценарий
Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"
Роналд Бронстийн и Джош Сафди – "Върховният Марти"
Райън Куглър – "Грешници"
Джафар Панахи – It Was Just an Accident
Ескил Фогт и Йоаким Трир – Sentimental Value
Клои Жао и Маги О’Фарел – "Хамнет"
♦ Най-добра оригинална музика
Александър Деспла – "Франкенщайн"
Лудвиг Йорансън – "Грешници"
Джони Грийнууд – "Битка след битка"
Kangding Ray – Sirāt
Макс Рихтер – "Хамнет"
Ханс Цимер – F1
♦ Най-добра оригинална песен
“Dream As One” – "Аватар: Огън и пепел"
Автори: Майли Сайръс, Андрю Уайт, Марк Ронсон, Саймън Фрэнглън
“Golden” – Kpop Demon Hunters
Автори: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick
“I Lied To You” – "Грешници"
Автори: Рафаел Садик, Лудвиг Йорансън
“No Place Like Home” – Wicked: For Good
Автор: Стивън Шварц
“The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
Автор: Стивън Шварц
“Train Dreams” – Train Dreams
Автори: Ник Кейв, Брайс Деснър
ТЕЛЕВИЗИЯ
♦ Най-добър телевизионен сериал - драма: The Diplomat, The Pitt, Pluribus, Severance, "Бавни коне", Белият лотос".
♦ Най-добър телевизионен сериал - мюзикъл или комедия: Abbott Elementary, "Мечката", Hacks, Nobody Wants This, "Само убийства в сградата", "Студиото".
♦ Най-добър телевизионен минисериал, антологичен сериал или филм, направен за телевизия: "Юношество", All Her Fault, The Beast in Me, "Черно огледало", Dying for Sex, The Girlfriend.
♦ Най-добра женска роля в телевизионен сериал – драма: Кати Бейтс - "Матлок", Брит Лоуър -Severance, Хелън Мирън - "Мобланд", Бела Рамзи - The Last of Us, Кери Ръсел - "Дипломатът", Рия Сийхорн - Pluribus.
♦ Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – драма: Стърлинг К. Браун - "Рай", Диего Луна - Андор, Гари Олдман - "Бавни коне", Марк Ръфало - "Отряд: Специална задача", Адам Скот - Severance, Ноа Уайл - The Pitt.
♦ Най-добра женска роля в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия: Кристен Бел - Nobody Wants This, Айо Едебири - "Мечката", Селена Гомез - "Само убийства в сградата", Наташа Лион -Poker Face, Джена Ортега - "Уензди", Джийн Смарт - "Хакове".
♦ Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия: Адам Броуди - Nobody Wants This, Стив Мартин - "Само убийства в сградата", Глен Пауъл - "Чад Пауърс", Сет Роугън - "Студиото", Мартин Шорт - "Само убийства в сградата", Джереми Алън Уайт - "Мечката".
♦ Най-добра женска актьорска игра в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм: Клеър Дейнс - "Звярът в мен", Рашида Джоунс - "Черно огледало", Аманда Сейфрид - Long Bright River, Сара Снук - All Her Fault, Мишел Уилямс - All Her Fault, Робин Райт - The Girlfriend.
♦ Най-добра мъжка роля в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм: Джейкъб Елорди - The Narrow Road to the Deep North, Пол Джамати - "Черно огледало", Стивън Греъм - "Юношество", Чарли Хънам - Чудовището: Историята на Ед Гийн", Джуд Лоу - "Черният заек", Матю Рис - "Звярът в мен".
♦ Най-добра поддържаща женска роля в телевизионен сериал: Кари Куун - "Белият лотос", Ерин Дохърти - "Юношество", Хана Айнбиндер - "Хакове", Катрин О'Хара - Студиото, Паркър Поузи - "Белият лотос", Ейми Лу Ууд - "Белият лотос"
♦ Най-добра мъжка роля в поддържаща роля в телевизионния сериал: Оуен Купър - "Юношество", Били Крудъп - "Сутрешното шоу", Уолтън Гогинс - "Белият лотос", Джейсън Айзъкс - "Белият лотос", Трамел Тилман - "Северънс", Ашли Уолтърс - "Юношество"
♦ Най-добро изпълнение в стендъп комедията
Бил Махер: Някой друг вижда ли това?
Брет Голдщайн: Втората най-добра нощ в живота ти
Кевин Харт: Действайки на моята възраст
Кумаил Нанджиани: Нощни мисли
Рики Джървейс: Смъртност
Сара Силвърман: Аутопсията
♦ Най-добър подкаст
Експерт по фотьойли с Дакс Шепърд
Наречете я татко
Добър разговор с Ейми Полер
Подкастът на Мел Робинс
Smartless
Up first
Снимка: Getty Images
Хелън Мирън ще получи получи почетната награда "Сесил Б. Демил" за принос към филмовата индустрия. Сара Джесика Паркър ще бъде отличена с наградата „Каръл Бърнет“ за изключителния си принос към телевизията. Отличията ще им бъдат връчени на специални церемония на 8 януари, дни преди да бъдат раздадени призовете „Златен глобус".
