Актьорът пристигна за премиерата със съпругата си Амал
По червения килим на филмовия фестивал във Венеция минаха Джордж Клуни и съпругата му Амал. Звездният актьор пристигна, за премиерата на филма „Джей Кели" на Ноа Баумбах, където играе филмова звезда.
Джордж Клуни – звездата, която винаги се завръща във Венеция
Историята изследва въпросите за себеоткриването, като едновременно осмива бизнеса около големите световни знаменитости и хората, работещи за тях. В „Джей Кели“ участват още Адам Сандлър, Лора Дърн и Били Крудъп.
Две кинолегенди на сцената фестивала във Венеция (ВИДЕО+СНИМКИ)
Часове преди премиерата Джордж Клуни не се появи на пресконференцията заради остра синусна инфекция. Снощи обаче той дойде за премиерата и сподели, че се чувства добре.
