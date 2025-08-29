По червения килим на филмовия фестивал във Венеция минаха Джордж Клуни и съпругата му Амал. Звездният актьор пристигна, за премиерата на филма „Джей Кели" на Ноа Баумбах, където играе филмова звезда.

Историята изследва въпросите за себеоткриването, като едновременно осмива бизнеса около големите световни знаменитости и хората, работещи за тях. В „Джей Кели“ участват още Адам Сандлър, Лора Дърн и Били Крудъп.

Часове преди премиерата Джордж Клуни не се появи на пресконференцията заради остра синусна инфекция. Снощи обаче той дойде за премиерата и сподели, че се чувства добре.

