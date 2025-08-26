От „Извън контрол" до „Джей Кели" през сватбата му с Амал Аламудин - никоя друга холивудска звезда не изглежда толкова неразривно свързана с Венеция, колкото Джордж Клуни, предаде „Асошиейтед прес”.

Преди 27 години Клуни посещава първата си Мостра с класиката „Извън контрол". Преди 20 години на Лидо дебютира вторият му филм „Лека нощ и късмет", който му носи първа номинация за „Оскар". Преди 11 години актьорът разменя във Венеция брачни клетви с избраницата Амал Аламудин в петзвезден хотел, разположен край Канале гранде.

Снимка: getty images

Венеция е град, който той, както мнозина, смятат за един от най-красивите в света. За разлика от повечето хора, Джордж Клуни притежава и вила на няколко часа път на езерото Комо, която „участва" в „Бандата на Оушън 2".

Тази година Клуни ще се завърне отново на Лидо с филма „Джей Кели" на режисьора Ноа Баумбак, в който играе филмова звезда на средна възраст, пътуваща из Европа с мениджъра си, изигран от Адам Сандлър.

Според легендата дългогодишната любовна връзка на Клуни с Венеция започва с премиерата на фестивала на „Извън контрол" - филм на Стивън Содърбърг и с участието на Дженифър Лопес. По това време 37-годишен, актьорът скоро ще направи още един голям скок, напускайки хитовия медицински сериал „Спешно отделение".

Филмът „Непоносима жестокост" (2003) на братя Коен с Джордж Клуни и Катрин Зита-Джоунс е представен извън конкурсната програма на 60-ия кинофестивал във Венеция.

Намиращата се наблизо италианска резиденция на актьора вече е толкова известна, колкото и самият той, и е място за наблюдение от любители и професионални папараци.

Докато Джордж Клуни снима „Бандата на Оушън 2", Нед Земан от %Венити феър" пише: „Това, че един приветлив, самокритичен холивудски актьор, роден в Кентъки, бързо се превръща в най-популярната публична личност в Италия, говори малко за Италия и много за Клуни, който не е италианец, не говори италиански и живее тук само през лятото".

Аплодираната черно-бяла драматизация „Лека нощ и късмет" (2005) започва успешния си поход в състезателната програма на 62-рия филмов фестивал във Венеция. Въпреки че губи наградата „Златен лъв" от „Планината Броукбек" на Анг Лий, историческата драма все пак печели шест номинации за „Оскар", включително за режисурата на Клуни.

Джордж Клуни също така вдъхновява коктейл. Една вечер той се оттегля в бар на хотел, където неговият приятел, легендарният барман Уолтър Болцонела, му смесва напитка от лимон, захар, водка, сок от червена боровинка, джинджифил и горчива ароматна настойка и я кръщава „Лека нощ". По-късно двамата ще кръстят коктейл от просеко, маракуя и бъз La Nina на името на майката на Клуни, който е поднесен на сватбата му.

„Майкъл Клейтън" (2007) на Тони Гилрой, който носи на Клуни номинация за актьорски „Оскар", също е включен в състезателната програма на кинофестивала във Венеция, като отново губи от филм на Анг Лий – „Похот, предпазливост".

Година по-късно, през 2008 г., на кинофестивала във Венеция е премиерата извън конкурсната програма на „Изгори след прочитане" на братя Коен с Клуни и Брад Пит.

Снимка: getty images

По думите на Джордж Клуни това е завършекът на "трилогията за идиоти", която е играл за братя Коен, включваща „Непоносима жестокост" и „О, братко, къде си?".

„Като гледам ролите, които играем, съм много загрижен за това какво си мислите за нас", казва Клуни на пресконференция. Пит на свой добавя: „И аз като Джордж...не съм сигурен дали трябва да бъда поласкан или обиден".

През 2011 г. на кинофестивала във Венеция е премиерата извън конкурсната програма на „Маската на властта". Освен че играе във филма с Райън Гослинг и Филип Сиймур Хофман, Клуни е негов режисьор, съсценарист и съпродуцент.

„Гравитация" на Алфонсо Куарон със Сандра Бълок и Джордж Клуни открива 70-ото издание на кинофестивала във Венеция, преди да спечели седем награди "Оскар".

Години наред Клуни е един от любимите ергени на Холивуд и Венеция прелива от папараци, когато на 27 септември 2014 г. актьорът, тогава на 53 години, и избраницата му, 36-годишната адвокатка Амал Аламудин, разменят брачните си обети пред стотина най-близки приятели и роднини, включително Боно и Мат Деймън, в луксозния хотел Aman Grand Canal.

Снимка: getty images

Джордж Клуни се завръща на кинофестивала във Венеция през 2017 г. с друг свой режисьорски проект - "Субурбикон" с участието на Мат Деймън и Джулиан Мур. Този фестивал е особено забележителен и с това, че бележи първата публична поява на семейство Клуни след раждането на близнаците им Александър и Ела няколко месеца по-рано.

Джордж Клуни и Брад Пит си партнират отново и в екшън комедията „Вълци единаци" на Джон Уотс, чиято премиера беше на 1 септември миналата година на кинофестивала във Венеция.

