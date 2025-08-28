82-рото издание на най-стария филмов фестивал в света започна с трогателен момент от историята на киното в сряда вечерта, когато американската филмова легенда Франсис Форд Копола се качи на сцената в кино „Сала Гранде“ във Венеция, за да връчи на великия немския автор Вернер Херцог почетен „Златен лъв“ – най-високото отличие на събитието за цялостно творчество.

Копола също е носител на голямото отличие от 1992 г.

Двете легенди на киното се разходиха ръка за ръка по червения килим към церемонията по откриването.

Снимка: Getty Images

Моментът на Херцог в светлината на прожекторите във Венеция започна с видео почит към неговата славно ексцентрична филмография, обхващаща „Фитцкаралдо“, „Гризли човекът, „Агире, гневът Божий“, „Моят най-добър демон “ и много други.

При връчването на статуетката Копола каза, че фактът, че човек като Херцог съществува, трябва да бъде отпразнуван.

„Ако Вернер има граници, не знам какви са те“, добави Копола. „Животът на Вернер и самото му съществуване отправят предизвикателство към всички: надминете ме, ако можете! И всички ние наистина се чудим дали някой някога ще го направи. Вернер, ще си изям шапката, ако се появи някой, който може да го направи.“

Francis Ford Coppola awards Oscar-nominated documentarian Werner Herzog with the Golden Lion for Lifetime Achievement at the Opening Ceremony of the 82nd Venice Film Festival #Venezia82 pic.twitter.com/elQkV9Gv1v — Deadline (@DEADLINE) August 27, 2025

Херцог започна речта си за приемане на наградата, като изрази благодарност към Копола за неговата щедрост и доброта през годините, отбелязвайки че са приятели от 50 години. Той разказа, че именно Копола го е запознал със съпругата му, с която са женени от близо 30 години и допълни, че оттогава не е имал нещастен ден.

Говорейки за подхода си към изкуството и кариерата си, Херцог каза, че винаги се е „опитвал да се стреми към нещо, което отива по-дълбоко отвъд това, което обикновено виждате в киносалоните, достигайки до дълбока форма на поезия, която е възможна в киното, търсейки истината по необичайни начини. Истината винаги е по някакъв начин в киното, тя е мистериозна и неуловима и аз винаги се е опитвал да направя нещо възвишено или трансцендентално“.

"Винаги съм искал да бъда добър войник на киното, а това означава постоянство, лоялност, смелост и чувство за дълг. И в крайна сметка това е, което ме доведе тук.“

Снимка: Getty Images

Херцог добави, че не е „дошъл във Венеция с празни ръце“. Най-новият му документален филм - Ghost Elephants, се прожектира извън състезателната програма.

Копола също е включен в програмата на фестивала тази година - като обект на документалния филм на режисьора на Майк Фигис Megadoc - хроника зад кулисите на създаването на Megalopolis - експерименталният епос на създателя на "Кръстникът".

София Копола, която беше до него в Sala Grande в сряда вечерта, също се завръща в Лидо, за да представи документален филм, който е режисирала за модния дизайнер Марк Джейкъбс.

Паоло Сорентино и началото на фестивала

♦ След това фестивалът официално започна със световната премиера на най-новата драма на италианския режисьор Паоло Сорентино La Grazia , която е тематично допълнение към неговия пробив от 2013 г., The Great Beauty.

Снимка: Getty Images

Сорентино и актьорският състав, воден от неподражаемата италианска екранна икона Тони Сервило, подгряха червения килим на Венеция в сряда за парада от световни филмови звезди, които ще слязат от Sala Grande с бляскаво водно такси през следващите 12 дни - включително Джордж Клуни ("Джей Кели" на Ноа Баумбах), Джулия Робъртс (After the Hunt на Лука Гуаданино), Ема Стоун („Бегония“ на Йоргос Лантимос), Дуейн Джонсън (The Smashing Machine на Бени Сафди ), Мадс Микелсън ( „Последният викинг“), звездата от „Играта на калмари“ Ли Бюн-хун (No Other Choice на Пак Чан-ук ), Джуд Лоу (в ролята на Владимир Путин в „Магьосникът от Кремъл“ ), както и Джейкъб Елорди и Оскар Исак („Франкенщайн“ на Гийермо дел Торо) и много други.



Протести в началото на фестивала

Фестивалът започна с протест на десетки активисти и културни дейци, които развяха палестински знамена и плакати с надписи "Свобода за Палестина. Спрете геноцида", скандирайки своите искания.

Групата настоява Венецианският фестивал да заеме публична позиция относно войната в Газа, като се противопостави на действията на Израел и осъдят участието на западните правителства.

Close to two dozen activists took to the Lido today in front of #VeniceFilmFestival red carpet to chant “Free Palestine” and “Stop the Genocide” ahead of opening ceremonies tonight. It was the first of several planned events this week to call attention to the war in Gaza and… pic.twitter.com/imj44GdOVe — Chris Gardner (@chrissgardner) August 27, 2025

Мартина Верняно, един от говорителите, заяви, че са получили „стотици подписи от политически групи, асоциации и групи от региона Венето, но и от много други".

Тя посочи, че се очаква „стотици хора“, включително „артисти, режисьори и актьори“, да участват в протест в събота, 30 август, и да преминат през острова до червения килим на фестивала. Групите наричат ​​марша „символичен и политически избор, целящ да прекъсне мълчанието и да насочи вниманието на фестивала към Палестина“.

82-ият филмов фестивал във Венеция ще приключи, когато жури, ръководено от носителя на „Оскар“ Александър Пейн, обяви своя избор за носител на тазгодишния „Златен лъв“ за най-добър филм на 6 септември.