Джулия Робъртс ще премине по червения килим на филмовия фестивал във Венеция в петък за първи път, след като влезе в нова роля на университетски професор.

Звездата от „Хубава жена“ ще присъства на световната премиера на „След лова“, психологическа драма на италианския режисьор Лука Гуаданино, който е редовен посетител на Венеция. Филмът ще бъде показан извън конкурсната програма.

Робъртс играе професор в елитен американски университет, преследвана е от тайна на миналото си, след като неин колега е обвинена в сексуално посегателство от студентка.

Снимка: getty images

Лентата на Гуаданино „Призови ме с името си“, който помогна на Тимъти Шаламе да стане звезда, беше в основната конкурсна програма на Венеция миналата година с „Queer“, адаптация на едноименния роман на Уилям Бъроуз.

Разглеждайки културата на поколение Z и поколенческото разделение между студенти и преподаватели, новият филм има нюанси на драмата на Тод Фийлд от 2022 г. „Tar“, която донесе на Кейт Бланшет награда за най-добра актриса във Венеция.

„Не всичко е предназначено да те кара да се чувстваш комфортно“, казва на студент героинята на Робъртс във филма.

Гуаданино каза пред журналисти тази седмица, че намира идеята за самоцензура в университетските кампуси за „разстройваща“.

Снимка: getty images

„Идеята, че нещо не може да се каже, не може да се използва, защото има някаква неизречена невъзможност да се направи това, е много разстройващо за мен“, посочи Гуаданино той.

В програмата за петък, третия ден на фестивала, е и завръщането във Венеция след 20 години на южнокорейския режисьор Парк Чан Ук. Парк се завръща с „Няма друг избор“, трилър за уволнен работник в хартиена компания, който се превръща в убиец с брадва, за да елиминира другите търсещи работа, които се конкурират с него. Това е един от 21-те филма в основната конкуренция за най-голямата награда на Венеция, „Златен лъв“. Ветеранът в киното спечели Голямата награда в Кан през 2004 г. с „Старецът“.

Снимка: getty images

► Претенденти

Двамата най-силни засега претенденти за най-голямата награда „Златен лъв“ включват филма „La Grazia“ на италианеца Паоло Сорентино за италиански президент, който се бори с нерешителност относно евтаназията.

В четвъртък носителката на „Оскар“ Ема Стоун отново блесна в най-новата мрачно сатирична продукция „Bugonia“ за двама обсебени от конспирации аутсайдери, които отвличат изпълнителен директор на фармацевтична компания. Стоун и гръцкият режисьор Йоргос Лантимос, работещи заедно по пета продукция, се надяват да повторят успешната си формула от 2023 г., когато „Бедните неща“ грабна най-голямата награда „Златен лъв“ на Венеция.

Изпълнението на Джордж Клуни като застаряваща холивудска звезда, бореща се с кариерния си избор във филма „Джей Кели“ на Ноа Баумбах, получи по-неблагоприятни отзиви.

Друг дългоочакван филм, който ще бъде показан в неделя, е „Магьосникът от Кремъл“ на Оливие Асаяс, в който британската звезда Джуд Лоу играе руския президент Владимир Путин по време на възхода му на власт.

Филмът „Гласът на Хинд Раджаб“ за войната в Газа на тунизийския режисьор Каутер Бен Хания, привлече вниманието на тежките холивудски звезди и ще има премиера следващата седмица.

Фестивалът, който се превърна в ключова отправна точка за големи международни продукции, постигнали голям успех на „Оскар“, продължава до 6 септември.

Редактор: Дарина Методиева