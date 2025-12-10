В Разлог коледна украса привлича вниманието не само заради мащаба си, а и заради своя създател – 16-годишният ученик Валентин Хаджиев. Младежът е измайсторил сам светлинна инсталация от над километър гирлянди и повече от 25 хиляди светодиода, допълнена с елементи като звездно небе и четириметрови елхи.

Валентин е вложил време и труд, за да зарадва и своите съученици и учителите си в Професионалната гимназия по транспорт в Разлог. Там той е създал впечатляваща празнична украса, включваща 7- метрова елха и допълнителни светещи мрежи, които превръщат училищния двор в място на празнична магия.

"Занимавам се с коледната украса вече шести сезон. Започнах само с едно дърво и вече се вижда резултатът – трудът, годините и опитът, който се трупа. Забелязвам всяка година как авариите от дъжд и сняг стават все по-малко", заяви Валентин в "Здравей, България".

Той започнал да монтира украсата от 10 октомври, за да е готов навреме за празника.

