Малък самолет се блъсна в автомобил на натоварена междущатска магистрала във Флорида, след като двата двигателя на летателния апарат изгубиха мощност, съобщават от Националния съвет по безопасност на транспорта.

"Появи се от нищото. Сигурно всички са се изплашили ужасно много. Най-важното е, че няма сериозно пострадали", разказва Питър, очевидец на инцидента.

По време на час пик самолетът удари задната част на лек автомобил. Кадри, заснети от камерата в колата на водача, който се е движил непосредствено след ударения автомобил, показват момента на сблъсъка.

Малък частен самолет се приземи аварийно край Сандански, има пострадали

"Никога не съм виждал нещо подобно. Карахме точно зад колата, която беше ударена. Беше наистина страшно, части започнаха да летят към нас. Наложи се бързо да се изместим встрани", разказа очевидецът.

Той и баща му добавят, че ако са били само няколко метра по-близо, също можело да пострадат. "Разликата беше около три секунди", отбеляза Джеймс.

От пътната полиция на Флорида съобщиха, че 57-годишният шофьор на ударения автомобил е откаран в болница с леки наранявания. Пилотът и пътникът в самолета, и двамата на около 30 години, не са ранени.

