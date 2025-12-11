Стотици хиляди излязоха в сряда вечер на протести в София и в десетки други градове у нас и зад граница с искане за оставка на правителството.

В столицата хората изпълниха пространството от булевард "Витоша" до Ректората на Софийския университет. Официално към демонстрацията се присъединиха и студенти от различни висши училища. Акцията им се вля към демонстрацията на площад "Независимост".

Масови протести срещу властта в София и други големи градове у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

След повече от 3 часа протестът завърши мирно. Недоволните обаче са в готовност за още демонстрации, ако исканията им не бъдат чути.

Протестите се проведоха при засилени мерки за сигурност от полицията и 19 пропускателни пункта. От Столичната полиция съобщиха, че около 40 души са задържани. В тях са намерени бомбички, ножове, а някои са били без документи. В един е от тях е намерена сумата от 10 хиляди лева. Има и задържано лице, обявено за издирване.

След края на мирната демонстрация имаше напрежение в района на Паметника на Васил Левски. Групи в черни дрехи, с маски и качулки започнаха да палят кофи за боклук. Ескалацията бързо беше потушена.

Протестите получиха отзвук и в редица световни медии – "Ройтерс", "Франс прес" и други.

Многохилядни антиправителствени протести се проведоха и в над 20 града у нас.

Протест с искане за оставка на правителството се проведе в Благоевград. Организатори бяха студенти от града, към които се присъединиха много жители с искане за оставка на правителството, заради недоволство от легитимността му и ниските доходи и пенсии.

Мащабен протест против правителството имаше и във Варна. Недоволството започна с шествие по основните булеварди, а след това хиляди хора се събраха на площад "Независимост".

Недоволни излязоха на протест и в Бургас с искания за оставка на правителството. Със скандирания „Мафията вън“ и „Оставка“, те настояха за предсрочни избори. Призоваха за висока избирателна активност, което да излъчи легитимно правителство. 10 души са задържани за притежание на свастики и бомбички.

Протестиращите във Велико Търново заявиха, че искат оставка на правителството и призоваха политиците да чуят гласа на хората. Демонстрацията продължи над 3 часа и премина без ескалации. Пред сградата на общината недоволните скандираха "Вън Пеевски и Борисов от властта" и спукаха балони във формата на прасета и тикви.

Граждани се събраха и на централния площад „Бдинци“ във Видин. Протестът е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него се присъединиха от гражданско движение „Непримиримите“.

Във Враца недоволни граждани се събраха пред сградата на общината на пореден протест.

Втори протест срещу статуквото се състоя в Габрово. От сцената водещи отправиха послания за оставка на правителството, нетърпимост към корупцията, прозвучаха и скандирания „Кой не скача е прасе“, „Оставка“ и др. Протестът приключи с шествие.

Граждани на Гоце Делчев се събраха на мирен протест в центъра на града. Събитието беше организирано чрез социалните мрежи, а от Общината потвърдиха, че за провеждането му е подадено заявление по установения ред. Протестът премина спокойно и без нарушения на обществения ред.

Демонстранти от Добрич се събраха пред Общината в града, за да протестират срещу правителството. Протестът бе организиран от местната структура на "Продължаваме промяната - Демократична България", като част от протестите в цялата страна.

Граждани се събраха на централния площад „Севтополис“ в Казанлък на мирен протест с искане за оставка на правителството. Инициативата е гражданска и е организирана в социалните мрежи, като официално уведомление е получено в общинската администрация, а инициаторите посочиха, че протестът е надпартиен.

Протестът срещу правителството, който се проведе в Кърджали тази вечер, започна пред сградата на общинска администрация и след изказвания на организаторите, премина в шествие, което се спря на две локации – пред областния щаб на „ДПС – Ново начало“ и този на ГЕРБ.

На граждански протест, който по-късно прерасна в шествие, в Кюстендил беше поискана оставката на правителството.

Жители на Ловеч излязоха на протест с искане оставката на правителството, който по-късно също прерасна в шествие.

Граждани на Монтана започнаха протест от 18:00 часа тази вечер с искане за оставка на правителството и провеждане на нови парламентарни избори. Протестиращите направиха шествие от централния площад „Жеравица“ в града до Черния мост, където блокираха за кратко движението, а след това се върнаха обратно на площада.

Оставката на правителството поискаха и в Пазарджик – на пешеходната зона в града, непосредствено до сградата на Общината.

В Петрич протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация, за да изразят недоволството си от работата на правителството и да поискат неговата оставка.

В Плевен протестът срещу управляващите премина в шествие по централната пешеходна улица.

В Пловдив десетки хиляди се събраха на площад „Съединение“, откъдето многохилядното шествие се насочи към Международния панаир. В масовото недоволство се включиха и младите лекари, както и студенти от шестте университета в града.

Снимки: БГНЕС

Граждани се събраха до сградата на Общината и Областната администрация в Разград за протест срещу модела на управление в страната. Той беше под надслов "Да защитим свободата, справедливостта и почтеността. Да отвоюваме държавата от мафията". Протестът срещу модела на управление беше организиран от местната организация на ПП и завърши с изпяване на националния химн.

Пред Съдебната палата в Русе протестиращи скандираха "Оставка", както и "Оставка и затвор". Протестиращите надуха розови балони, които спукаха. Сред плакатите им имаше такива с надписи "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата", "Държавата е наша, а не тяхна". Организаторите се заканиха да протестират всеки ден до оставка на правителството.

Два протеста - безпартиен и организиран от „Продължаваме промяната" с искане за оставката на правителството се състояха в Сандански.

В Свищов граждани протестираха пред сградата на Общината. Две са заявленията, подадени за протест в Свищовската община, потвърдиха от администрацията.

Два протеста срещу правителството се проведоха в Силистра. Двата протеста се обединиха и се отправиха на шествие из централната част на града.

С мирно шествие приключи протестът с искане за оставка на правителството в Сливен. В изявлението си след края на протеста организаторите подчертаха, че силната обществена активност е знак за ясно неодобрение към "олигархичния модел на управление".

С плакати „Не на корупцията!“ и „Да се освободим от герберо-депесарската мафия в Родопите“ премина и протестът в Смолян.

"Стара Загора е будна", "Ще свалим това правителство" и "Няма да стане по този начин" бяха надписите на плакатите на протестиращите в Стара Загора. Демонстрацията се проведе на пешеходната улица. Мястото ѝ беше преместено заради "общински коледни събития", което според недоволстващите е било опит за разсейване на протеста. Те призоваха кабинета за незабавна оставка.

В Търговище граждани символично подкрепиха провежданите в цялата страна протести срещу кабинета.

Освен оставка на кабинета, ораторите на антиправителствения митинг в Хасково тази вечер, издигнаха много други искания на почти двучасовия протест, който бе на централния площад "Свобода".

Граждани се събраха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството. Протестът не бе организиран от партия или неправителствена организация, а от граждани в социалните мрежи.

Жители на Ямбол се събраха на централния площад, където скандираха "Оставка" и "Мафията вън", а след това преминаха в шествие по централната пешеходна зона на града.

ПРОТЕСТИТЕ В ЧУЖБИНА

Голям протест със стотици граждани се проведе и пред Посолството ни в Берлин, в подкрепа на протестиращите у нас. Протести имаше още в Мюнхен, Мюнстер, Аахен и Хайделберг.

"Аз съм тук, поради същата причина, поради която си тръгнах от България преди 14 години, и това е точно примирението с мафията, с която аз не мога да намеря мир. И съм убедена, че времето дойде и ще постигнем това, което искаме'', сподели Невена Бачева, която също се присъедини към протеста.

Протести срещу правителството се проведоха и във Виена. Стотици българи, живеещи в австрийската столица се събраха в самото сърце на града – непосредствено да сградата на Виенската държавна опера.

Митингът беше организиран по инициатива на българската студентска общност в столицата на Австрия. В Брюксел също излязоха протестиращи българи.

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАКЦИИ

Политически коментар след протестите дойде от президента Румен Радев късно в сряда.

Равносметката за протеста в София: Мирна демонстрация, последвана от сблъсъци с полицията, палежи, арести и пострадали



В профила си в социалните мрежи държавният глава написа "Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии".

Той призова народните представители да се вслушат в площадите.

В германската столица беше и кметът на Варна Благомир Коцев, който държа реч пред събралото се множество.

"В тези 5 месеца, в които бях задържан, имаше нещо, което ме крепеше и това е точно тази енергия, която виждам тук сред вас и която в момента има в България. Хиляди хора се събраха и ми бяха платили плакат в ареста, на който виждах между 5 и 10 000 човека и не можех да ги преброя. Нека го направим тук, едно сърце за всички българи в момента", призова Коцев.

Редактор: Цветина Петкова