САЩ наложиха нови санкции на още шест кораба, за които се твърди, че превозват венецуелски петрол. Това стана ден след като американският военен флот задържа пълен с петрол танкер край бреговете на Венецуела. Бяха обявени също така санкции на няколко роднини на президента Николас Мадуро.

Тръмп: Задържахме много голям танкер с петрол край бреговете на Венецуела



От Каракас определиха действията на американците като пиратство. Източници на агенция „Ройтерс” казват, че Съединените щати планират да конфискуват и още кораби, които превозват венецуелски петрол.

Експертите по международно право не са единодушни, дали действията им имат законно основание, а от изказванията на Доналд Тръмп излиза, че кризата само ще се разраства и ударите срещу лодки в морето скоро ще бъдат разширени.