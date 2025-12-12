-
Тръмп: Задържахме много голям танкер с петрол край бреговете на Венецуела
-
Самолет се разби на магистрала във Флорида
-
Мъск срещу Европа: Защо милиардерът нарече ЕС "задушаваща бюрокрация"
-
„Нетфликс” иска да купи „Уорнър Брадърс Дискавъри” за 72 милиарда долара
-
Ген. Димо Гяуров: Не очаквам никакъв напредък към мир – условията са неприемливи и за Украйна, и за Европа
-
Енот “обра” магазин за алкохол във Вирджиния и препи със скоч
Шест кораба са в „черния списък”, роднини на Мадуро също
САЩ наложиха нови санкции на още шест кораба, за които се твърди, че превозват венецуелски петрол. Това стана ден след като американският военен флот задържа пълен с петрол танкер край бреговете на Венецуела. Бяха обявени също така санкции на няколко роднини на президента Николас Мадуро.
Тръмп: Задържахме много голям танкер с петрол край бреговете на Венецуела
От Каракас определиха действията на американците като пиратство. Източници на агенция „Ройтерс” казват, че Съединените щати планират да конфискуват и още кораби, които превозват венецуелски петрол.
Експертите по международно право не са единодушни, дали действията им имат законно основание, а от изказванията на Доналд Тръмп излиза, че кризата само ще се разраства и ударите срещу лодки в морето скоро ще бъдат разширени.
Последвайте ни