Техническите решения вече са взети и остават в сила, подчертават от еврокомисията
От 1 януари България ще бъде член на еврозоната. Това потвърди на брифинг говорител на Европейската комисия. Приемането на единната европейска валута ще се извърши въпреки оставката на кабинета "Желязков" и искането за отсрочка от страна на "Възраждане".
Всички необходими критерии вече са изпълнени, така че дори да има политически дебати или искания за референдум, техническите решения вече са взети и остават в сила. Присъединяването към еврозоната е потвърдено от 1 януари 2026 година, категорични са от ЕК.
