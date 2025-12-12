От 1 януари България ще бъде член на еврозоната. Това потвърди на брифинг говорител на Европейската комисия. Приемането на единната европейска валута ще се извърши въпреки оставката на кабинета "Желязков" и искането за отсрочка от страна на "Възраждане" .

Лидерите на ЕС одобриха приемането на България в еврозоната

Всички необходими критерии вече са изпълнени, така че дори да има политически дебати или искания за референдум, техническите решения вече са взети и остават в сила. Присъединяването към еврозоната е потвърдено от 1 януари 2026 година, категорични са от ЕК.