Снимка: iStock
-
След прекъсване от над десетилетие: Националният музей на Либия отново отвори врати
-
Златни сватби в Казанлък: 70 двойки обновиха обетите си след 50 години брак
-
Заснеха Джо Джонас да се бори с успоредно паркиране в продължение на 7 минути
-
ЮНЕСКО включи италианската кухня в Списъка на нематериалното културно наследство
-
Роботът, предвидил оставката на кабинета: На протеста видях необикновена енергия
-
Продават на търг за 2 млн. евро рядка цигулка "Гуарнери" (ВИДЕО)
Как едни мишки се оказаха "виновни" за появата на мелодията
Песента „Тиха нощ, свята нощ“ е австрийска. Тя е написана в село Обендорф, недалеч от Залцбург. Текстът е създаден през 1818 г. от Йозеф Мор, а мелодията – от Франц Грубер, специално за коледната служба в местната църква „Свети Николай“.
Историята около създаването ѝ е необичайна. Мишки повредили органа на църквата затова композиторът пренаписва мелодията за двуглас и китара – нещо напълно нетипично за онова време.
Днес „Тиха нощ, свята нощ“ е преведена на повече от 300 езика и диалекти и от 2011 година е част от културното наследство на Австрия.
Повече гледайте във видеото с Гергана Змийчарова.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни