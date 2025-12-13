Песента „Тиха нощ, свята нощ“ е австрийска. Тя е написана в село Обендорф, недалеч от Залцбург. Текстът е създаден през 1818 г. от Йозеф Мор, а мелодията – от Франц Грубер, специално за коледната служба в местната църква „Свети Николай“.

Историята около създаването ѝ е необичайна. Мишки повредили органа на църквата затова композиторът пренаписва мелодията за двуглас и китара – нещо напълно нетипично за онова време.

Днес „Тиха нощ, свята нощ“ е преведена на повече от 300 езика и диалекти и от 2011 година е част от културното наследство на Австрия.

Повече гледайте във видеото с Гергана Змийчарова.

Редактор: Цветина Петрова