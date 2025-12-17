Кадър/Видео:"Ройтерс"
Малките и големи пътници на композицията са посрещани лично от Дядо Коледа
В Богота откриха празничния сезон с подновяването на обиколките на коледния експрес - една от популярните семейни атракции в колумбийската столица. Всяка вечер Tren de la Sabana изминава маршрута от Богота до Чия — градче на 10 километра северно от мегаполиса, където пътниците могат да се насладят на уникално шоу с фойерверки.
Дядо Коледа и Снежанка тръгнаха с ретро трамвай из София (ВИДЕО)
Малките и големи пътници на композицията са посрещани лично от Дядо Коледа и елфите му. А самото пътуване е съпътствано от много музика и добро настроение.
Туристическият влак, известен като Turistren, предлага пътувания по историческата колумбийска железопътна линия в региона Савана.Редактор: Станимира Шикова
