В Богота откриха празничния сезон с подновяването на обиколките на коледния експрес - една от популярните семейни атракции в колумбийската столица. Всяка вечер Tren de la Sabana изминава маршрута от Богота до Чия — градче на 10 километра северно от мегаполиса, където пътниците могат да се насладят на уникално шоу с фойерверки.

Малките и големи пътници на композицията са посрещани лично от Дядо Коледа и елфите му. А самото пътуване е съпътствано от много музика и добро настроение.

Туристическият влак, известен като Turistren, предлага пътувания по историческата колумбийска железопътна линия в региона Савана.

