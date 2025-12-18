Министър-председателят Росен Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет на 18 и 19 декември в Брюксел. Европейските лидери ще обсъдят ключови теми като ситуацията в Украйна, следващата многогодишна финансова рамка, разширяването на ЕС, геоикономическите предизвикателства, европейската отбрана, миграцията и положението в Близкия изток.

По време на заседанието ще бъде обсъдена подкрепата за украинската държава, включително финансовите и отбранителните мерки за периода 2026–2027 г., както и дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир.

Държавните и правителствените лидери на страните от ЕС ще прегледат напредъка по следващата многогодишна финансова рамка и ще обсъдят стъпки за постигане на споразумение до края на 2026 г., за да се осигури плавен старт на новите програми през 2028 г.

Ще бъдат разгледани и геоикономическите предизвикателства пред Съюза, мерките за повишаване на конкурентоспособността и стратегическата автономност на ЕС, както и изпълнението на решенията в областта на европейската отбрана и сигурност. В програмата на Европейския съвет са включени и дискусии за миграционната политика, управлението на външните граници и действията на ЕС за насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.

Като най-деликатна се очертава темата с използването на замразените руски активи и евентуалното им предоставяне на Украйна. Има много голяма съпротива, най-вече от страна на Белгия, за използване на руските активи, тъй като ще има ответни мерки от страна на Русия. Всъщност, не само Белгия ще пострада от едни такива мерки, а и държавите, които имат сериозни двустранни договори с руската страна, каквато е и България. Затова и повечето лидери настояват за друг вариант. Тоест, общ заем, с който да се помогне догодина на Украйна, като това също ще има съответната цена за всяка една държава.

„Днес отново чухме сигнали от Москва, че се готвят да превърнат следващата година в година на война. Тези сигнали не са само за нас. Много е важно нашите партньори не само да ги видят, но и да реагират – особено партньорите ни в Съединените щати, които често казват, че Русия иска да сложи край на войната. Но реториката и сигналите, идващи от Русия, са точно обратното и приемат формата на официални заповеди към армията им”, заяви Володимир Зеленски.