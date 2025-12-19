Снимка: Стопкадър, NOVA
-
Откраднаха колата и инвалидната количка на самотен баща
-
До 10 години затвор за мъжа, потрошил 215 надгробни плочи в София
-
Трима задържани с 10 000 фалшиви евро при спецакция в центъра на София (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
След стрелбата: Плажът "Бонди" отново е отворен
-
Петима задържани и един обявен за издирване за отвличане на мъж в София
-
Нова имотна измама: Уязвими хора остават без дом срещу фиктивнo прехвърлени коли?
Заседанието започна със закъснение
Софийският районен съд решава днес дали да остави за постоянно в ареста бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов. Началото на заседанието се забави с близо час, тъй като по предварителна информация на мъжа му е станало лошо и се е наложила намеса на служебна охрана.
Припомняме, че на Евтимов му повдигнати две обвинения - за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.
Уволниха директора, обвинен в поставяне на камери в училищни тоалетни
Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства.
Междувременно родители на ученици и тази сутрин се събраха пред училището, като заявиха, че готвят отворено писмо до медиите и до Обществения съвет на учебното заведение, тъй като по думите им, не всичко изнесено като информация от разследващите е вярно.
Последвайте ни