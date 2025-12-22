В Румъния от дни има масово недоволство с искане за съдебна реформа и мерки срещу корупцията след документален филм на разследващата платформа “Рекордер”, озаглавен “Правосъдие в плен”.

Президентът на страната Никушор Дан ще инициира референдум сред магистратите в Румъния. Въпросът на допитването ще е: “Висшият съвет действа ли в обществен интерес или в интерес на група в рамките на съдебната система?”.

Това е новината, която разтърси северната ни съседка в неделя. Отзвукът от нея тепърва ще се усеща и отразява и върху онези румънци, които през този месец излязоха на протести в страната с искане за истинско правосъдие и изваждане на делата за корупция от чекмеджетата.

Политическият и общественият живот в Румъния бяха буквално разтърсени, а и провокирани след решението на президента през неделния ден на извънредна пресконференция да обяви референдума сред магистратите и да го насрочи за януари.

След традицията протести през изминалия месец в Букурещ и в други големи градове, президентът Никушор Дан пое един от първите си лични ангажименти към протестиращите да чуе техните искания и да започне съдебната реформа. Затова той призова магистратите в Румъния да му изпратят лично доклади в Президентския дворец „Котрочени“ и да посочат къде са проблемите или пробойните в съдебната система.

Многохилядни протести в Румъния

След неговото искане в Президентския дворец бяха изпратени над 2000 страници с доклади. В тях, според президента, има шокиращи неща. Там се посочва, че има оплакване за нередности в съдебната система. Това буди съмнение за независимостта на съдиите и прокурорите. Според Дан има опасения за натиск и сплашване в системата.

На база на тези доклади, след като екипа на президента ги разгледа, за днес бяха насрочени срещите с магистратите. В предварителната подписка около 1000 магистрати бяха потвърдили участие, но след това се оказа, че само десетки са потвърдили присъствието си на тези срещи. Така се оказа, че голяма част от тях днес няма да се проведат или ще се проведат само тези, които могат да бъдат публични и за които магистратите са дали своето съгласие.

“Това започна като документален филм, който беше пуснат от организацията “Рекордер”, и който разкрива много проблеми, с които се сблъсква в момента съдебната система. Хората са много заинтересовани да се уверят, че това няма да продължи да се възпроизвежда. Смятам, че е особено важно хората отново да имат доверие в нея, защото нивото на доверие, което в момента наблюдаваме към съдебната система, според мен е най-ниското досега”, смята един от гражданите.

„Правосъдие в плен": Филм за корупцията в съдебната система на Румъния доведе до многохилядни протести

“Правосъдието има много проблеми. Много важни хора в Румъния, които бяха съдени, избягаха в Гърция, в Италия, в други страни. И правосъдието не работи. Косвено и аз съм жертва на корупцията, защото плащаме всички разходи. Защото инфлацията е много висока, а заплатите остават същите. Така че ние всъщност плащаме цената на корупцията в Румъния. Искам истинско правосъдие, а не корупция, защото сега вече и самият президент на страната призна, че това е корумпирана система”, обясни втори.

“Това е заради всички неща, които се случиха в Министерството на правосъдието и защото хората не са доволни. И така трябва да бъде. Фактът е, че те правят някои неща така, че да фаворизират определени хора - някои от лидерите, някои членове на министерството и е несправедливо спрямо останалите. Някои от тях са много корумпирани. Други се опитват да изяснят ситуацията. Така че се надяваме, че нещата ще се подобрят. Иска ми се да се вслушват повече в хората. Те работят за нас, не би трябвало да работят срещу нас”, коментира трети.

Повече по темата гледайте във видеото.