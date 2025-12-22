Дядо Коледа изпрати специално писмо до екипа на „Здравей България”. Оказва се, че Белобрадият старец е гледал предаването на 15 декември, в което бяха пуснати кадри от уебкамерите на живо от Рованиеми, Финландия.

Зарадвал се е, че българските деца са видели по телевизията как изглежда снежната приказка в Лапландия и е наредил на джуджетата бързо да направят скромен подарък на „Здравей България” – елегантна празнична шапка.

„Горещи поздрави от леден Рованиеми! – пише в писмото до „Здравей България”, доставено от най-бързия коледен елен чрез представителството на Дядо Коледа в Посолството на Финландия у нас.

https://www.visitrovaniemi.fi. Така в дните на празника всяко дете по света, което е слушало през годината, ще получи подарък. Традиционната обиколка на Дядо Коледа по покривите и комините по цял свят ще започне именно от неговите арктически владения на 23 декември в 17:00 часа българско време, четем в официалния сайтТака в дните на празника всяко дете по света, което е слушало през годината, ще получи подарък.

Редактор: Станимира Шикова