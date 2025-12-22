От дни в Румъния има масово недоволство с искане за съдебна реформа и мерки срещу корупцията. Многохилядните протести започнаха след документален филм на разследващата платформа „Рекордер“, озаглавен „Правосъдие в плен“. Президентът на страната Никушор Дан ще инициира референдум.

Днес държавният глава проведе и среща с магистрати. Точно три часа и половина продължи тя. Това обаче е първият кръг на дискусии. Следват нови проверки от страна на държавния глава, вече на база на изнесените нови данни от едва единайсетте магистрати, които се явиха днес на срещата.

Дан не отстъпва от идеята за провеждане на референдум, след който, ако се потвърди, че висшият магистратски съвет не работи в полза на обществото, следва да бъде разпуснат. Оттам атакуваха с мотива, че това е пряка намеса в съдебната власт, а депутати от опозицията започнаха подписка за свалянето на президента.

След протестите в Румъния: Президентът ще инициира референдум сред магистратите

„Ние пеем коледни песни, но с политическа сатира”, казва Анджи Шербан, която е активистка от неправителствената организация „Корупцията убива”. Началото на срещата в президентския дворец започна с коледна протестна акция отвън, водена именно от Анджи. Тя е сред организаторите на големите протести в Букурещ отпреди дни. „Да подкрепим смелите магистрати, които ще говорят с президента за проблемите и корупцията в съдебната система. Отправяме послание към нашия президент да направи нещо със съдебната система, която в момента е в опасност”, казва Анджи.

Протестиращите чакат реален резултат от дискусиите. „Протестирахме една-две седмици, така че ще продължим от януари, каквото и да е необходимо”, заяви активистката.

Заради страх и заплахи, на срещата вместо хиляди магистрати, дойдоха едва единайсет настоящи и бивши прокурори и съдии. Политическите назначения в прокурорските служби, неправомерното поведение на висшестоящите по наказателни дела, проблемите с повишенията и правомощията на председателите на съдилищата бяха само част от проблемите, изтъкнати от магистратите. „Вашите предшественици подкопаха устойчивостта на правовата държава, както и делото за Чаушеско. Вместо процес с правни гаранции, в който диктаторът Чаушеско да отговаря за кървавата репресия от декември 1989 г., предпочетоха да направят юридически маскарад”, заяви бившият прокурор Мариус Вартич.

„Заключението от повечето от тези оплаквания е, че съществува категория магистрати – членове на Висшия съдебен съвет и председатели на съдилища, които не действат в обществен интерес, а в интерес на определени групи, и че работата на магистратите често зависи от желанията на тези групи”, отвърна президентът.

Според журналиста Юлия Баховски дискусиите се доближават до исканията на протестиращите – реформа и санкции за корумпираните. „30 милиона евро. Това е най-големият подкуп, който някога един бивш кмет на район в Букурещ е получил, след като години наред е получавал 20% от всички обществени поръчки, които са минавали през общината. Осъден ли е? Не. На свобода е”, обяснява тя.

Развръзката в Румъния се очаква в началото на новата година, за когато е насрочен и референдумът.