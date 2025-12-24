По време на празниците хората дават приоритет на готвенето, купуването на подаръци и прекарването на време със семейството и приятелите. При тези обстоятелства здравето често остава на заден план, но кардиологът д-п Дейвид Сабгир посочи, че е важно да не забравяме за него, пише EatingWell.

„Празниците са време на радост, но те могат също така да натоварят допълнително сърцата ни“, каза той, добавяйки, че според медицинско проучване, публикувано на уебсайта на Националната медицинска библиотека на САЩ, дори има специфичен термин за него: „синдром на празничното сърце“.

Какво е синдром на празничното сърце?

Според Сабгир, синдромът на празничното сърце е състояние, което показва анормални сърдечни проблеми, причинени от необичайни, понякога нездравословни дейности, с които се занимаваме по време на празничния сезон.

„Синдромът на празничното сърце е термин, който лекарите използват, за да опишат аномалии на сърдечния ритъм, като например предсърдно мъждене, които често се появяват след периоди на обилно пиене, често наблюдавани през уикендите или празниците. Дори хора, които рядко пият алкохол, могат да страдат, ако прекалят с него“, обясни той.

Често срещаните симптоми на синдрома на празничното сърце включват палпитации, дискомфорт в гърдите и задух. В статията се посочва, че тези признаци могат да се появят поради комбинация от прекомерна консумация на алкохол, храни, бедни на хранителни вещества, и заседнали навици с застудяването на времето.

Сърцето е мускул и пиенето на алкохол може да повлияе на неговата функция. Други причини за този синдром включват електролитен дисбаланс поради дехидратация – алкохолът е диуретик, което означава, че ви кара да уринирате по-често, което води до загуба на електролити. Преяждането, особено със солени храни или такива с високо съдържание на натрий, може да натовари сърцето и да повиши кръвното налягане. Стресът, който често съпътства празниците, също може да се отрази", предупреди кардиологът.

Как да предотвратим празничния сърдечен синдром?

„Добрата новина е, че има прости стъпки, които можем да предприемем, за да защитим сърцата си по време на празничния сезон и след това. Умереността в консумацията на алкохол е ключова и това е наистина най-важното нещо, което можете да направите, за да го предотвратите. Трябва и да се хидратирате и да си почивате достатъчно“, каза Сабгир.

Когато не сте на празнично парти, е важно да се уверите, че ястията ви включват разнообразни хранителни съставки. „Изборът на здравословни за сърцето храни може да ви помогне да намалите количеството натрий, което консумирате. Например, всички пресни плодове и зеленчуци – авокадо, круши, цитрусови плодове, са здравословни за сърцето, защото са с ниско съдържание на натрий и съдържат фибри и други полезни хранителни вещества, които поддържат здравословно кръвно налягане", допълни той.

"Моят съвет е да включвате пресен плод или зеленчук във всяко хранене, дори по време на празниците“, подчерта лекарят. Той също така препоръчва някои алкохолни напитки да се заменят с безалкохолни коктейли.

