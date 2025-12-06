-
-
-
-
-
-
Кардиологът препоръча профилактични прегледи
Как да се грижим за сърцето говори кардиологът от болница „Лозенец” проф. д-р Николай Димитров в ефира на „Пулс” по NOVA NEWS.
Той препоръча на пациентите да извършват редовни профилактични прегледи. Болница „Лозенец” стартира кампания с такава насоченост от 8 декември в продължение на 1 седмица.
При студеното време съдовете се свиват, което може да доведе до спазъм, а оттам повишаване на кръвното налягане. Ако то е съчетано с атеросклероза на съдовете на сърцето, трябва да се посети кардиолог.
Лекарят каза, че по отношение на здравните грижи системата е добра, но не е достатъчно обяснена на пациентите, за да са наясно.
Фокус върху профилактиката в Световния ден на сърцето
Лекарят каза, че факторите, които влияят негативно върху сърцето са стрес, алкохол, различни видове стимуланти.
В месеца на мъжкото здраве: Как да се грижим за сърцето си?
Професорът препоръча на пациентите, които са кардиологично болни, да внимават при използването на сауни, парни бани и др. Необходимо е да приемат предписаните медикаменти редовно.
Лекарят каза, че при проблем не може да се разчита на консултацията с AI, необходим е преглед при лекар.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
