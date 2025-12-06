Как да се грижим за сърцето говори кардиологът от болница „Лозенец” проф. д-р Николай Димитров в ефира на „Пулс” по NOVA NEWS.

Той препоръча на пациентите да извършват редовни профилактични прегледи. Болница „Лозенец” стартира кампания с такава насоченост от 8 декември в продължение на 1 седмица.

При студеното време съдовете се свиват, което може да доведе до спазъм, а оттам повишаване на кръвното налягане. Ако то е съчетано с атеросклероза на съдовете на сърцето, трябва да се посети кардиолог.

Лекарят каза, че по отношение на здравните грижи системата е добра, но не е достатъчно обяснена на пациентите, за да са наясно.

Фокус върху профилактиката в Световния ден на сърцето

Лекарят каза, че факторите, които влияят негативно върху сърцето са стрес, алкохол, различни видове стимуланти.

В месеца на мъжкото здраве: Как да се грижим за сърцето си?

Професорът препоръча на пациентите, които са кардиологично болни, да внимават при използването на сауни, парни бани и др. Необходимо е да приемат предписаните медикаменти редовно.

Лекарят каза, че при проблем не може да се разчита на консултацията с AI, необходим е преглед при лекар.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова