Няколко китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цена, сравнима с тази на съвременен смартфон – по-малко от 10 000 юана (около 1400 долара), съобщи Yicai.

Сред тях е китайска стартъп компания, която започна предварителни продажби на първото си роботизирано куче Big Head Bobo за 9 988 юана (1421 долара). В първия ден компанията получи предварителни поръчки на обща стойност 10 милиона юана (1,4 милиона долара).

Тя ще започне производството на кучетата следващия месец. Очаква се доставките да започнат до март 2026 г.

Постигането на стабилно масово производство остава основно предизвикателство за създателите на роботизирани кучета, тъй като изисква систематична оценка на разходите, веригите за доставки и развитието на пазара, пише изданието. Експерт от индустрията каза пред Yicai, че предишни опити за пускане на роботизирани кучета на потребителския пазар са се сблъскали с няколко трудности – или в практическото им приложение, или във веригите за доставки. Това е затруднило осигуряването на стабилно масово производство.

Китай бързо развива роботиката. Според Държавната администрация за регулиране на пазара, до края на 2024 г. броят на компаниите за роботика в страната ще надхвърли 451 000. Общият им регистриран капитал възлиза на 6,44 трилиона юана (приблизително 900 милиарда долара). Броят на компаниите се е увеличил с 200% от края на 2020 г., което отразява бързия растеж на този икономически сектор.

Редактор: Ралица Атанасова