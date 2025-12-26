Топъл шоколад и празнични светлини – така всеки от нас вероятно си представя традиционния коледен базар. По света обаче има и далеч по-нетрадиционни места от този, които носят коледния дух. Сред тях са базар в пещера, сергии с храна и сувенири на над 2000 м надморска височина и един еротичен базар – това са само част от тематичните атракциони по света, посветени на най-големия християнски празник.

Коледа на тъмно - в пещерата

Пещерните хора не са празнували Коледа, но този коледен базар ни пренася в праисторическата ера. Valkenburg Christmas Market е най-големият подземен празничен базар. Той се провежда всяка година под град Фалкенбург в Нидерландия, където коридори от варовик се превръщат в коледен „подземен град“ с щандове, декорации и светлинки, пише Rove.me.

В района е и Velvet Cave Cristmas Market, който се намира под руините на стар замък.

Снимка: iStock

В пещерите се помещават около 40–50 щанда, които предлагат сувенири, коледни подаръци, ръчно изработени предмети, сезонни декорации, лакомства и напитки.

Пещерните коридори са осветени с коледни светлини от края на ноември до края на декември.

Снимка: iStock

Коледа в небето

Mount Pilatus Christmas Market е един от най-необичайните и впечатляващи коледни базари в Европа, защото се разпростира на върха на планина Пилатус, на около 2132 метра над морското равнище. Това го прави най-високо разположеният коледен базар на континента, според данните от официалния му сайт.

Обикновено той се провежда само в един уикенд в средата на ноември и отвежда посетителите „по-близо до небето“, сред снежните върхове. Гостите се наслаждават на панорамни гледки към езерото Люцерн и Алпите, а дългото пътуването до там се осъществява чрез лифт.

Снимка: iStock

Най-провокативният тематичен базар

Santa Pauli Christmas Market се провежда в квартал St. Pauli в района на площад Spielbudenplatz в Хамбург. Известен е като еди н от „най-провокативните“ коледни базари. Вместо традиционни дървени къщички и семейна атмосфера, тук се комбинират класически щандове с греяно вино, коледни подаръци и забавления за възрастни - стриптийз представления, еротични сувенири и музикални концерти. Този базар се рекламира като „X-rated“ (с възрастово ограничение). Работното време е дълго (до малките часове на нощта), което дава възможност на посетители да съчетаят коледния дух с нощния живот.

Част от находките тук - екстравагантни чантички с подаръци, бижута и бельо, добавят допълнителен еротичен акцент към този доста нетрадиционен коледен базар.

Снимка: iStock

Коледа по вълните на Дунав

Floating Christmas Market се провежда във Филсхофен на брега на река Дунав. Част от пазара е разположена по кея, а друга — на борда на стария кораб Stadt Linz. Посетителите могат да се насладят на множество сергии. Сред атракциите са 9-метрова „пирамида“ за греяно вино и голяма дървена рождествена сцена.

Пазарът работи в първите три уикенда на декември, а входът е безплатен.

Снимка: iStock