Огромна огнена топка озари нощното небе на Япония. Явлението е уловено от охранителни камери на музея в град Хирацука. На записите се вижда ярката светлина в небето на фона на планината Фуджи.

Според експерти става дума за метеор, навлязъл в земната атмосфера. Огнените кълба обикновено се наблюдават по-лесно през нощта, но трябва да са много по-ярки, за да се видят през деня.

