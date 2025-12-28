Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е провел „добър и много продуктивен“ телефонен разговор с руския президент Владимир Путин преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида по-късно днес, предаде "Ройтерс".

Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп днес

„Тъкмо проведох добър и много продуктивен телефонен разговор с президента на Русия Путин преди срещата ми в 13:00 часа (местно време – 20:00 часа българско – бел. ред.) днес с президента на Украйна Зеленски. Срещата ще се проведе в основната столова на Мар-а-Лаго. Представителите на пресата са поканени“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

"Ройтерс" допълва, позовавайки се на руски медии, че Москва потвърждава, че Путин и Тръмп са говорили по телефона.

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че разговорът между двамата лидери е продължил час и 15 минути. По думите му разговорът – който е преминал в „приятелски тон“ и е включвал размяна на „коледни поздрави“, е бил иницииран от САЩ, тъй като Тръмп е искал да обсъди конфликта в Украйна преди срещата си със Зеленски.

Ушаков заяви, че Тръмп е „изслушал внимателно“ руската оценка за перспективите за мирно споразумение с Украйна, като добави, че както Путин, така и американският президент смятат, че Киев трябва „без отлагане“ да вземе решение за бъдещето на региона Донбас.

Според Ушаков Тръмп и Путин ще проведат още един телефонен разговор тази вечер след срещата между американския президент и Зеленски.

