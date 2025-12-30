Кметството на Крайова обяви, че е решило да удължи коледния базар с една седмица - до 11 януари 2026 г, предаде специално за БТА румънската агенция "Аджерпрес". Решението е взето след запитвания от туристически агенции, казаха от управата на града.

„Посетителите могат да видят най-красивата празнична атмосфера с впечатляваща украса, уникални тематични къщички, ледена пързалка, панорамно колело, традиционни продукти и сладкиши, сезонни напитки и подаръци, както и камиони за храна и повече от два милиона светлинки. Всичко това донесе на Крайова международно признание и популярност“, съобщиха от кметството.

Коледният базар в Крайова е отворен всеки ден, от понеделник до четвъртък, между 13:00 и 22:00 часа, а от петък до неделя - между 10:00 и 23:00 часа.

