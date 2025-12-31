Фотографът Иван Шишиев гостува в студиото на „Здравей, България“, за да направи преглед на изминаващата година чрез своите снимки на града и живота в него. С над половин милион последователи в социалните мрежи, Шишиев сподели моменти, които проследяват 2025 г. по месеци и събития.

Януари започна с традиционната „Сурва“ – празникът на кукерите в селата около Перник, който фотографът запечата както в български, така и в международен контекст на остров Сардиния. Февруари беше белязан от честването на паметта за Левски и политическите събития в Европейския парламент, като Шишиев показваше детайли от протестите и символиката на човешките истории зад тях.

Годината в кадри: Най-знаковите моменти на 2025-а (ВИДЕО+СНИМКИ)

Март донесе топли портрети на дядо и внук с ретрокола на 80 години, както и снимка на жена, останала без дом, която сподели своя снимка от детството си. Април бе белязан от емоционални кадри от Ватикана по време на погребението на Папа Франциск, заснети на площад Свети Петър.

През май фотографът улови както протестите в София, подкрепящи кмета, така и ретро парада с трамваи и празнични балони. Юни беше дъждовен, но не липсваха впечатляващи моменти – болидите на Формула 1 преминават по столичните павета, а фестивалът „AtoJazz“ показа хора, събрани на тревата.

Август представи първия по рода си „Килим фест“ в България, където килими бяха подредени върху сено, напомняйки платна на Густав Климт. Събитията на Бузлуджа също бяха документирани, а дъждът добави драматичен ефект към снимките.

Септември отведе Шишиев до Киев, където засне фестивала ОКО и моменти, свързани със загинали украински войници, както и групи бесарабски българи, които представят своя поглед върху традицията на кукерите. В края на месеца той документира и постиженията на българските волейболисти, като символ на обединението на нацията.

Но може би най-популярната му снимка за годината остава коледното осветление на „Къщата с ягодите“, която рекорден брой харесвания и 20 милиона визуализации в социалните мрежи. Шишиев засне кадъра с дрон, издигайки се, за да улови магията на момента.

„С етюдите на София показах годината по свой начин. Всяка снимка има своята история, която разказва за хората и града, за радостите и предизвикателствата“, сподели фотографът.

Редактор: Цветина Петкова