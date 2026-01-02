Снимка: iStock
Трусът е усетен в няколко квартала на столицата
Силно земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер разтърси град Мексико, съобщи Националната сеизмологична служба, цитирана от АФП.
Един мъж е загинал от нараняванията си след падане, докато се е евакуирал от апартамента си на втория етаж в столицата, съобщиха местните власти, цитирани от БГНЕС. 12 души са били ранени, написа кметицата на града Клара Бругада в социалните мрежи.
Трус от 6 по Рихтер разлюля Япония
Трусът бил усетен в няколко квартала на столицата и принуди президента на страната Клаудия Шейнбаум да отмени ежедневната си пресконференция.Редактор: Мария Барабашка
