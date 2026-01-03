Международното право е онази рамка на общуване между държавите, в която все пак има някакви правила. Не може някой да напада просто така съседа си, да му се бърка във вътрешните работи. Идеята за суверенитет се регулира от международното право. От тази гледна точка това, което се случи във Венецуела, е проблем за международното право. От друга страна Николас Мадуро е нелегитимен президент, фалшифицира изборите не за първи път. Един президент, който доведе до просешка тояга населението, което може да бъде много богато с огромните залежи на петрол. Това каза зам.-директорът на Европейския съвет на външна политика Весела Чернева в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Мадуро обаче има подкрепата на Русия, която дава заеми, както и подкрепата на Китай, който изкупува венецуелския петрол въпреки санкциите, допълни тя. По нейни думи тази криза може да промени баланса в света.

САЩ нанесоха удари по Венецуела, заловиха и екстрадираха Мадуро (ОБНОВЯВА СЕ)

По нейни думи Латинска Америка изглежда облекчена от отстраняването на Мадуро.

Чернева беше категорична, че засилването на отбраната на Европа е в интерес на самия континент.

По темата за Украйна тя смята, че страната трябва да бъде укрепена политически, така че тя да няма нужда от действия, уплътняващи границите за сигурност.

