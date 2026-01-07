Тимъти Шаламе изненада феновете си с необичайно лични думи за връзката си с Кайли Дженър по време на церемонията по връчването на наградите Critics Choice Awards 2026. На бляскавото събитие, състояло се вечерта на 4 януари в Barker Hangar в Санта Моника, актрисата Кейт Хъдсън обяви, че Шаламе печели отличието за най-добър актьор за ролята си на Марти Маузър в спортната комедийно-драматична лента „Върховният Марти“.

След като целуна Кайли Дженър, 30-годишният актьор се качи на сцената, за да приеме наградата. В речта си той отдаде заслужено признание на останалите номинирани в категорията – Майкъл Б. Джордан, Леонардо ди Каприо, Итън Хоук, Джоел Едгертън и Вагнер Моура.

timothée had 10 seconds left for his speech. looked at kylie. and said the most romantic thing to her ♥️



"thank you to my partner of three years. thank you for our foundation. i love you. i couldn't do this without you. thank you from the bottom of my heart."

Най-емоционалният момент обаче дойде в края на изказването му, когато Шаламе се обърна директно към своята половинка. „Искам да благодаря на партньорката си през последните три години. Благодаря ти за стабилността и основата, която ми даваш. Не бих могъл да постигна това без теб. Обичам те от дъното на сърцето си“, каза актьорът. Камерите уловиха реакцията на Кайли Дженър, която му отвърна с усмивка и думите: „Обичам те“.

В друга част от речта си Шаламе отправи специални благодарности към режисьора на „Върховният Марти“ Джош Сафди. „Благодаря ти, че създаде тази роля – история за един несъвършен човек с мечта, в която всички можем да се припознаем, без да ни казваш кое е правилно и кое не. Смятам, че точно такива истории трябва да разказваме“, подчерта актьорът.

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner during his #CriticsChoiceAwards win speech:



"Thank you for my partner of 3 years … I couldn't do this without you.

Тимъти Шаламе и Кайли Дженър за първи път бяха свързани романтично през април 2023 г., а официалният им дебют като двойка на червения килим беше премиерата на „Върховният Марти“ в Лос Анджелис в началото на декември. Тогава двамата привлякоха всички погледи с координирани оранжеви визии на Chrome Hearts, превръщайки се в едни от най-коментираните гости на вечерта.

Редактор: Дарина Методиева