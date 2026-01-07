"Томб Райдър" отново на екран. Този път като телевизионен сериал, в чийто актьорски състав влизат Софи Търнър в ролята на Лара Крофт, Сигорни Уивър, Джейсън Айзъкс, Селия Имбри, Бил Патерсън и други.

Уивър влиза в ролята на Евелин Уолис - мистериозна жена, която е нетърпелива да използва талантите на Лара, а Айзъкс ще бъде чичото на Лара Атлас ДеМорни. Патерсън ще бъде дългогодишният иконом на семейство Крофт.

Снимка: Getty Images

Новият сериал за Лара Кроф е адаптация на популярните видеоигри, е дело на съ-шоурънърите Фийби Уолър-Бридж и Чад Ходж, а режисьор ще бъде Джонатан Ван Тулекен („Шогун“), който също така е и изпълнителен продуцент.

Снимка: Getty Images

Историята на Лара Крофт беше разказана в няколко филма, в които ролята на борбената героиня, която разплита загадки, беше изиграна първо от Анджелина Джоли, а след това от Алисия Викандер.

