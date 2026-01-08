Жена без книжка помете две коли на пътя между София и Банкя. При инцидента, станал в понеделник вечерта, са ранени четирима души, един от който е настанен в болница.

Предизвикалата катастрофата е отказала да ѝ бъдат направени полвеи и кръвни тестове за употреба на алкохол и наркотици. Жената вече е с повдигнато обвинение, но е извън ареста.

„Всичко се случи в понеделник вечерта, към 23:20 часа. Аз и мои спътници пътувахме към Банкя. Малко след кръговото, на правата отсечка, видях светлина в задното огледало. Помислих си, че някой е тръгнал да ни изпреварва с огромна скорост. Беше точно зад нас. Помислих си, че ако не предприеме маневрата бързо, ще ни удари и в този миг се случи точно това”, разказа Камен Димитров, годеникът на по-тежко пострадалата. Според него другият автомобил се е движел най-малко със 120 км/ч.

След сблъсъка, колата на ранените се завъртяла. Приятелката на Камен изхвърчала през прозореца. „Хората в другия автомобил бяха във видимо нетрезво състояние. Ходеха след нас, викаха. Вчера получих протокола от КАТ и в него пишеше, че причината за ПТП-то е скорост, несъобразена с пътната обстановка (мокър асфалт). Аз не съм съгласен с това – асфалтът изобщо не беше мокър. Проверих малко и прогнозата за времето. За последно на този път е валяло преди дни. И съм сигурен, че настилката не беше мокра”, твърди Камен.

За NOVA от МВР казаха, че шофьорката, която е управлявала автомобила без книжка, е била задържана за 24 часа. Повдигнато ѝ е и обвинение, като наказанието, което може да последва, е лишаване от свобода до една година или парична глоба. Освен това е съставен административен акт на жената, собственик на автомобила, която го е предоставила на човек без книжка.

