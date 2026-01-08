Съединените щати се оттеглят от десетки международни организации, включително агенцията на ООН за населението и договора на ООН, който урежда международните преговори за климата.

Президентът Доналд Тръмп подписа указ, с който спря американската подкрепа за 66 организации, агенции и комисии, след като администрацията му направи преглед на участието и финансирането на всички международни организации, включително свързаните с ООН, се казва в съобщение на Белия дом.

САЩ отново се оттеглят от ЮНЕСКО

Много от засегнатите са агенции, комисии и консултативни панели, свързани с ООН, които работят по теми като климата, труда, миграцията и други въпроси.

„Администрацията на Тръмп установи, че тези институции се дублират по обхват, управляват се лошо, ненужни са, разхищават средства, функционират неефективно, попаднали са под влиянието на хора, които прокарват свой дневен ред в противоречие с нашия. Или пък представляват заплаха за суверенитета, свободите и общото благоденствие на нашата страна“, се казва в изявление на държавния секретар Марко Рубио.

ООН: САЩ напускат Световната здравна организация на 22 януари 2026 г.

Today, President Trump announced the U.S. is leaving 66 anti-American, useless, or wasteful international organizations. Review of additional international organizations remains ongoing.



These withdrawals keep a key promise President Trump made to Americans - we will stop… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 8, 2026

Решението на Тръмп да се оттегли от организации, които насърчават сътрудничеството между държавите за справяне с глобални предизвикателства, идва в момент, когато администрацията му предприе военни действия или отправи заплахи, които разтревожиха както съюзници, така и противници. Това включва залавянето на авторитарния венецуелски лидер Николас Мадуро и индикациите за намерение да поеме контрол над Гренландия.

Администрацията и преди е спирала подкрепата за структури като Световната здравна организация, агенцията на ООН за палестинските бежанци, Съвета на ООН по правата на човека и ЮНЕСКО. Тя подбира кои операции и агенции според нея съвпадат с дневния ред на Тръмп и кои вече не обслужват интересите на САЩ.

Редактор: Цветина Петкова