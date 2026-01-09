В рубриката „Непознатите земи” тази седмица репортерът на NOVA Виктория Бочевска ни отвежда на разходка в розовия индийски град Джайпур и разказва за света на бившите махараджи, безусловната вяра в астрологията, пътя на пипера и новите начини за износ на индийски подправки за света..

На фона на дълбокото вярване в силите на уличните благославящи хиджри, вярата в астрологията някак изглежда по-обикновена. Тя е част от индийската култура от хиляди години и е не е просто развлечение за жени. Приема се като сериозна наука, играеща важна роля в обществото, традициите и ежедневните решения – дори изграждането на град Джайпур е започнало в най-благоприятния според звездите ден.

„Непознатите земи”: Индия – страна на контрастите между духовност, хаос и хилядолетна история

В обсерваторията „Джантар Мантар“ има конструкция, в която астролозите могат да влязат и по нея да помогнат на младите семейства да определят с кои имена да свържат децата си.

Емблематични за Индия си остават свещените крави по улиците, образите на приказно богатите в миналото махараджи и пъстрите слонове. Именно с тях се стига и до крепостта „Амбър Форт“.

„Нейната най-стара част е построена по много интересен начин. Наоколо има 12 двореца за 12-те съпруги на махараджата, всеки от които с отделен вход, така че жените никога да не се засичат. Неговата лична зала за аудиенции е в центъра на тази част от комплекса“, разказва Констанца.

Пред камерата на NOVA застана и ансамбъл, изпълняващ традиционни раджастански фолклорни танци. Цветни, енергични и често драматични, те отразяват живота и митологията на региона.

Редактор: Ина Григорова