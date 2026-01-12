Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social изображение, на което той е посочен като действащ президент на Венецуела.

Доналд Тръмп: Пленихме Николас Мадуро

В публикацията, която изглежда като скрийншот от Wikipedia, пише още, че Тръмп изпълнява тази длъжност от януари тази година, като към текста има и снимка на американския президент - негов официален портрет.

След като президентът на Венецуела Николас Мадуро беше заловен и отведен в САЩ, временно изпълняващ длъжността стана Делси Родригес . По-рано тя заяви, че страната "няма да се подчини на Съединените щати" и че Венецуела остава „непокорена и вярна“ на своя държавен глава Мадуро. След това Тръмп заяви, че неговата администрация работи добре с Родригес и че е отворен за възможността да се срещне с нея.

Припомняме, че американският президент се срещна с директорите на големите петролни компании в Съединените щати. Той иска иска компаниите да инвестират 100 милиарда долара за разработването на находищата там, но засега не е ясно как ще стане това. Според Тръмп американското присъствие в южноамериканската страна ще бъде голяма победа.

