Ново проучване може да промени разбирането ни за връзката между Земята и Луната.

Изследване установи, че слънчевите ветрове са пренасяли земни частици към естествения ни спътник от милиарди години насам и това продължава да се случва и в момента. Тези частици включват летливи газове като кислород и азот.

Разкриха неизвестен досега астрономичен обект - "Облак-9" (СНИМКА)

Изследователите твърдят, че магнитното поле на Земята, за което някога се е смятало, че блокира преноса, в действителност помогнало да насочи частиците към Луната.

Астероидът "Бену": Захари, „дъвка“ и звезден прах - от какво е създадена Слънчевата система (СНИМКИ)

Учените са потвърдили резултатите от проучването като са анализирали лунни проби от мисиите на "Аполо".

Редактор: Цветина Петрова