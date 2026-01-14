Снимка: iStock
Лунни проби от мисиите на "Аполо" са потвърдили резултатите
Ново проучване може да промени разбирането ни за връзката между Земята и Луната.
Изследване установи, че слънчевите ветрове са пренасяли земни частици към естествения ни спътник от милиарди години насам и това продължава да се случва и в момента. Тези частици включват летливи газове като кислород и азот.
Разкриха неизвестен досега астрономичен обект - "Облак-9" (СНИМКА)
Изследователите твърдят, че магнитното поле на Земята, за което някога се е смятало, че блокира преноса, в действителност помогнало да насочи частиците към Луната.
Астероидът "Бену": Захари, „дъвка“ и звезден прах - от какво е създадена Слънчевата система (СНИМКИ)
Учените са потвърдили резултатите от проучването като са анализирали лунни проби от мисиите на "Аполо".Редактор: Цветина Петрова
